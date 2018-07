IU resalta la "responsabilidad" de Rajoy porque Gallardón no ha podido hacer la reforma sin contar con él

Publicado 26/12/2013 13:26:01 CET

MADRID, 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) en el Congreso, José Luis Centella, ha resaltado que el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, no ha podido presentar la Ley de Protección de los derechos del concebido y de la mujer embarazada sin contar con la 'bendición' del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, por lo que pide que no se diluya la "responsabilidad" del jefe del Ejecutivo en la nueva legislación.

En rueda de prensa en el Congreso, Centella ha criticado que todo el foco de la reforma se esté centrando en el titular de Justicia cuando el que tiene la última palabra sobre la futura ley es el presidente del Gobierno.

Frente a esta "barbaridad" de reforma legislativa, Centella ha llamado a los mujeres y hombres del PP que no la comparten a "presionar" para que esta norma no salga adelante y para que no triunfen las tesis de la "extrema derecha" en el seno del partido.

También ha apelado a la movilización social y a la presión de los movimientos feministas para frenar la nueva regulación. No obstante, ha dejado claro que si esas protestas no surten efecto y el Gobierno sigue adelante con sus intenciones, IU no descarta impugnar la futura ley ante el Tribunal Constitucional.

De hecho, si finalmente el Ejecutivo aprueba un proyecto de ley, Centella ha garantizado que su formación presentará iniciativas legislativas contra la misma en ayuntamientos y parlamentos autonómicos, especialmente en aquellos como el de Andalucía y Extremadura, donde tienen mayoría sumando con el PSOE, para "confrontar formalmente" la norma.

No obstante, el portavoz de la Izquierda Plural insiste en que ahora es la calle la que primero "se tiene que mover". "Hay que enviar el mensaje de que la ciudadanía no se rinde frente al muro de la mayoría del PP", ha apostillado.

DIPUTACIÓN PERMANENTE

Este grupo parlamentario tiene pedida la comparecencia de Ruiz-Gallardón y de la ministra de Sanidad, Ana Mato, para que expliquen la Ley del Aborto, en las comisiones de Justicia e Igualdad del Congreso una vez se reanude el periodo ordinario de sesiones en febrero.

Pero, dado que consideran que lo ministros deben informar cuanto antes al Congreso, también van a trasladar esta petición a la Diputación Permanente, el órgano que sustituye al Pleno del Congreso en periodos no hábiles, para que ambos comparezcan en sesión extraordinaria en enero.

A juicio de Centella, con esta reforma el Gobierno ha asumido los "postulados de una derecha radical" y ha tomado a las mujeres como "rehenes" del debate interno que, a su juicio, hay en el partido del Ejecutivo.

"No puede imponer por la fuerza algo que afecta a tantas mujeres y hombres de este país. Esta solución para nosotros evidencia cómo el PP intenta frenar de la extrema derecha de la peor manera", ha insistido el parlamentario de izquierdas.