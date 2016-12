Lotería de Navidad 2016 | Así se están celebrando los premios

Los disfraces de los asistentes como el de Manoli, la señora de 80 años que siempre es la primera en entrar al Teatro Real y que este año se hacía pasar por Hada Madrina, o el de Juan, de Papa con un crucifijo formado por décimos, han sido los protagonistas una vez más del Sorteo Extraordinario de Navidad, que se ha celebrado este 22 de diciembre de 2016 y que no ha repartido premios entre el público que lo seguía en directo desde el coliseo madrileño.Las puertas del Teatro Real se abrían a las 8,00 horas de este jueves, aunque desde horas e incluso días antes, varios centenares de personas hacían cola para asistir en directo a este Sorteo Extraordinario. La primera era, un año más, Manoli, una señora de 80 años que el año pasado iba disfrazada de Bombo y que para 2016 ha elegido el atuendo de Hada Madrina. LEE AQUÍ TODA LA INFORMACIÓN.

Los algoritmos de un informático llevan la suerte a uno de los municipios más afectados por las lluvias Los algoritmos y cálculos matemáticos de Ángel García, informático y economista, han llevado la suerte a San Pedro del Pinatar, que ha repartido 320.000 euros en dos quintos premios y un cuarto de la Lotería de Navidad, aunque el total asciende a 1,7 millones de todos los números que ha vendido esta joven administración, que se encuentra situada en uno de los municipios más afectados por las fuertes lluvias del pasado fin de semana. Su fórmula, a juicio de García, "muy sencilla", según ha explicado en declaraciones a Europa Press. "La probabilidad de que no tocara ninguno con 15.000 números era un 15 por ciento y la probabilidad de que nos tocara algún premio era del 85 por ciento", ha comentado.

El Gordo de la Lotería de Navidad 2016, el 66.513, ha revolucionado la residencia para personas mayores 'Peñuelas' de Madrid, donde la administración del barrio de Acacias ha vendido la mayor parte de los décimos.Pepa, una mujer de 92 años, ha asegurado en declaraciones a los medios que se encuentra "feliz". Tiene tres décimos del Gordo. "No tenía nada para dejar a mi familia y ahora sí", ha asegurado esta señora con dos hijos, seis nietos y nueve biznietos con los que va a compartir los 1,2 millones de euros. LEE AQUÍ LA INFORMACIÓN.

Decenas de personas han acudido este jueves 22 de diciembre a la Administración de Lotería número 32 de Madrid, que ha vendido el 'Gordo' íntegro (66.513), a celebrar el premio entre gritos de alegría y cava.Los dueños de la oficina, Agustín y María José, todavía no se creen que haya sido la que ha vendido el premio más importante del Sorteo de Navidad: "Estamos muy felices por toda la gente que ha comprado aquí su décimo y también muy nerviosos por todo el revuelo". LEER MÁS.

12:51