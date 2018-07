El luto oficial por la muerte de un niño embestido por una vaquilla en Pinseque (Zaragoza), finaliza hoy con su entierro

Actualizado 02/05/2009 10:47:41 CET

PINSEQUE (ZARAGOZA), 2 May. (EUROPA PRESS) -

Los dos días de luto oficial decretados por el Ayuntamiento de Pinseque (Zaragoza) por el fallecimiento de un niño de 10 años embestido por una vaquilla, finalizan hoy con el entierro del pequeño, que tendrá lugar a las 11.00 horas en la Iglesia de la localidad.

El Ayuntamiento de Pinseque, en un pleno extraordinario y urgente celebrado en la tarde del jueves, 30 de abril, declaró dos días de luto oficial, hasta las 14.00 horas de hoy, sábado 2 de mayo, debido al fallecimiento de un niño de 10 años que fue embestido el jueves por una vaquilla en un acto festivo en esta localidad.

Asimismo, el Consistorio mostró su "condolencia y solidaridad" y la de todos los vecinos de Pinseque a la familia del menor fallecido; y decidió suspender, del programa de actos de las fiestas, los encierros en su totalidad durante todos los días de las fiestas patronales, 1, 2, 3 y 10 de mayo, y todos los actos programados desde las 18.00 horas del jueves y hasta las 14.00 horas de hoy sábado.

Toda la Corporación ha decidido igualmente poner a disposición de la familia todos los medios necesarios para ayudarles "en estos momentos tan dolorosos" y han realizado un llamamiento a los vecinos para que colaboren con sus donativos, que podrán entregar en la Iglesia.

De hecho, el Ayuntamiento se hará cargo de los gastos de la repatriación del cadáver al lugar de origen de los padres del fallecido, que se producirá después de que se embalsame el cuerpo en Zaragoza, además de encargarse de las pertinentes gestiones administrativas.

Durante el pleno, se leyó una declaración oficial, en la que el Ayuntamiento deseó que esta muerte, "tan absurda, tan gratuita, tan inútil, no fuera en vano, y que todos nuestros jóvenes, y también quienes no lo son, entiendan de verdad el peligro que entraña integrarse voluntariamente en un espectáculo de este tipo", como las vaquillas. Además, desearon que sucesos como éste "no vuelvan a repetirse".