J. A. Maldonado descarta que España sufra incendios como los de Grecia: "No existen condiciones para que pueda pasar"

Publicado 27/07/2018 12:07:46 CET

MADRID, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El director meteorológico de Eltiempo.es, José Antonio Maldonado, ha descartado que en España se produzca una oleada de incendios como la que actualmente está teniendo lugar cerca de Atenas (Grecia), que ya ha dejado más de 80 muertos. "No existen ahora mismo condiciones para pensar que pueda pasar", avisa en declaraciones a Europa Press.

Según el meteorólogo, los incendios en Grecia "no se han provocado en un punto, sino en una serie de puntos que no estaban lejos los unos de los otros", y a ello se suma que han tenido lugar en zonas boscosas, donde no ha ayudado el viento.

Por tanto, advierte de que si una situación parecida se diese en España sería "sospechoso" y apuntaría a que podría ser "malintencionado", como piensa que ha pasado en Grecia. "Es tan extraño... no es creíble que hayan sido naturales, que haya habido una serie de focos diseminados, próximos además", valora sobre el país mediterráneo, aunque añade: "pero no es demostrable tampoco".

No obstante, esto no significa que no haya riesgo alto de incendios en la Península Ibérica. De hecho, ha comentado que, aunque "las condiciones que había hasta ahora no eran beneficiosas para que hubiera un incendio", esto cambia a partir de esta semana, de cara a agosto.

Para Maldonado, estas "condiciones" favorables para que haya un incendio son las temperaturas, que han sido "bajas" en las últimas semanas, y las lluvias, que también han estado presentes hasta "hace relativamente poco". Pero ahora, según advierte el experto, el monte se encuentra ya seco, cuando en otros años esta situación se daba en junio.

Además, "las numerosas lluvias que se han producido este año han dado origen a que creciesen matorrales en una época en que tendrían que estar secos, y ahora con el calor, aunque no haya temperaturas excesivamente altas, se ha elevado considerablemente el riesgo de incendios forestales de cara a lo que queda de verano", continúa.

En concreto, el riesgo de incendios será alto o incluso extremo en buena parte de la mitad sur, que incluye gran parte de Andalucía, mientras que será alto o moderado en áreas de Castilla-La Mancha y en la zona del centro peninsular. En cambio, en el norte no será este riesgo tan alto como en ocasiones anteriores, porque sigue habiendo posibilidades de que en los próximos días se produzcan lluvias, como es el caso de Galicia o la cornisa cantábrica.

Si bien existe una "paradoja" para Maldonado. Las temperaturas este año no parece que vayan a ser "excesivamente altas", pues hasta la fecha, los termómetros han marcado máximas de hasta 39 grados. Precisamente, este fin de semana, las temperaturas en algunos pueblos del interior de Andalucía, en Sevilla y en Córdoba, alcanzarán los 38 y 39 grados cuando "a estas alturas del año ya habríamos sobrepasado los 40 grados".

En este sentido, Maldonado no atribuye la totalidad de la culpa al calor para que se produzca un fuego: "Con temperaturas solo altas no se producen incendios, tiene que haber otros factores como humedad relativamente baja, vientos fuertes y un detonante que sea el causante del fuego primero".

Pese a ello, avisa de que las temperaturas actuales "son lo suficientemente altas como para que el riesgo sea alto", por lo que si incrementan, también aumentará, por tanto, el riesgo de incendios.