Más del 13% de conductores lee o escribe mensajes en el móvil mientras conduce, según un estudio

Más del 13% de los conductores españoles utiliza el móvil para leer o escribir mensajes o para hablar sin el manos libres mientras se encuentra al volante.

En concreto, un 16% lee mensajes de texto, un 13% escribe en el móvil y otro 13% lo utiliza para hablar sin utilizar el manos libres. Así se desprende del estudio sobre 'Conocimiento y percepción de la Seguridad Vial', elaborado por el Centro de Estudios Ponle Freno-AXA en colaboración con Kantar TNS.

El estudio, elaborado a partir de una encuesta realizada a más de 3.000 conductores que cogen el coche con frecuencia, también revela que el alcohol sigue percibiéndose como un hábito compatible a la hora de ponerse al volante.

Así, uno de cada tres conductores asegura que consumir alcohol dentro de los límites establecidos no afecta a la conducción, mientras que un 11% cree que el alcohol genera efectos negativos pero no suponen un riesgo para la conducción.

Además, un 9% está de acuerdo en que existen efectos negativos por su consumo, pero no si se consume en pequeñas cantidades e incluso un 4% considera que en pequeñas dosis los efectos son positivos porque, a su juicio, activa el sistema nervioso.

Siguiendo con las distracciones, el estudio indica que casi un 80% cree que genera riesgos utilizar el manos libre, pese a que el 53% reconoce que lo utiliza. Además, siete de cada diez encuestados escucha música o la radio a un volumen alto, aunque supone para el 57% de los conductores una distracción o limita la percepción auditiva.

Asimismo, un 30% admite que manipula dispositivos multimedia (pantallas táctiles que incorporan los vehículos), aunque ocho de cada diez dice que ha de hacerse con el coche detenido.

Junto a las distracciones (44%), los españoles mencionan el exceso de velocidad (42%) como la principal causa de accidentes con víctimas, seguido del estado de las carreteras (6%) y los adelantamientos (5%).

EL 45% DICE QUE HA AUMENTADO LA PERCEPCIÓN DE RIESGO

El informe, que ha sido presentado este jueves en Madrid, también destaca que, según el 77% de los españoles, los aspectos relacionados con la conducción que más han mejorado en la última década son los sistemas de seguridad (83%), seguido de la concienciación de los conductores en relación al consumo de alcohol y drogas (52%) y el exceso de velocidad (47%).

Sin embargo, solo un 9% piensa que su percepción de peligro al conducir ha disminuido durante los últimos diez años. En general, los españoles perciben que ha aumentado o bien se ha mantenido igual (45%).

Por el contrario, un 42% de los encuestados es crítico con el estado de las carreteras, sobre todo con el de las secundarias, pues señala que han empeorado algo o mucho en los últimos diez años.

UN 16% NO SE PONE EL CINTURÓN

Entre las actividades de riesgo en las que la percepción de peligrosidad es muy alta, nueve de cada diez mencionan el no uso del casco en la moto (98%), no usar el cinturón de seguridad (96%), saltarse un ceda el paso (91%), no mantener la distancia de seguridad (92%) o saltarse un stop (98%).

Un porcentaje menor de conductores (ocho de cada diez) percibe como peligroso conducir por encima de los límites establecidos de velocidad (88%) o adelantar por la derecha (86%). Con respecto a la velocidad, un 42% de los encuestados considera que sobrepasar los límites es la principal causa de los accidentes con víctimas, pero solo un 53% califica el exceso de velocidad como muy peligroso.

Por el contrario, las acciones que se perciben como menos peligrosas son saltarse un semáforo en ámbar, pues un 67% de los españoles ve esta actividad de riesgo y un 23% habla de que es muy peligroso. Este porcentaje disminuye entre los jóvenes de entre 18 y 24 años: la mitad dice que saltarse un semáforo en ámbar es nada o algo peligroso.

Asimismo, el informe revela que tres de cada diez españoles no suele hacer paradas cuando realiza un trayecto largo con el coche. De hecho, un 42% de los encuestados piensa que conducir más de dos horas sin realizar descansos no es una conducta bastante o muy peligrosa.

Con respecto al uso del cinturón de seguridad, el estudio destaca que un 16% reconoce que no siempre se lo pone cuando viaja en la parte trasera de un coche, porcentaje que aumenta cuando se viaja en taxi (34%) o en bus (66%).

El informe también destaca que casi la mitad de los encuestados conduce con el calzado que le resulte más cómodo en verano (sin tener en cuenta la normativa) o bien descalzo o en chanclas (3%). Por su parte, un 60% de los usuarios de moto aseguran conocer la normativa relacionada con la indumentaria de motorista (casco, chaqueta, guantes y botas especiales) pero un 10% considera que basta con utilizar casco.