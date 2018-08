Más de un centenar de personas salen a la calle en Madrid contra la condena a Juana Rivas al grito de "no estás sola"

Actualizado 27/07/2018 21:41:18 CET

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

Unas 200 personas, en su mayoría mujeres, se han movilizado en las calles de Madrid este viernes para expresar su rechazo a la sentencia que condena a Juana Rivas a un total de cinco años de prisión como autora de dos delitos de sustracción de menores. "Juana encarcelada, todas condenadas", han coreado.

La convocatoria, difundida a través de las redes sociales por varios colectivos feministas, ha comenzado alrededor de las 19.00 horas ante la sede del Ministerio de Justicia. Tras una pancarta con el lema 'Basta ya de justicia patriarcal. Libertad para Juana' han empezado a aglomerarse los primeros asistentes.

Desde la acera han coreado cánticos como 'Juana encarcelada La Manada en la calle', 'Si tocan a Juana nos tocan a todas', 'Juana no estás sola', 'Un maltratador nunca es un buen padre'. 'Justicia de mierda la estáis juzgando a ella' y 'Defenderse no es un delito', 'Depuración jueces machistas', han gritado.

Transcurridos unos 20 minutos, entre cánticos de 'que no, que no, que no tenemos miedo', los manifestantes han ocupado la calzada central de la calle San Bernardo por la que transitan coches, pese a las advertencias policiales. Agentes de la Policía presentes en la movilización han explicado a Europa Press que la concentración no estaba comunicada, por lo que el tráfico no ha sido cortado en un primer momento.

Los manifestantes han permanecido concentrados hasta aproximadamente las 20.00 horas, y han leído un manifiesto contra el "sistema machista y patriarcal". Después, han echado a andar en dirección a la céntrica calle de Gran Vía al grito de 'no nos mires, únete' y, al llegar a la plaza de Callao, han accedido a la calle Preciados para llegar a la Puerta del Sol, donde han finalizado el recorrido. "Jueces cabrones habéis secuestrado a los menores", han remarcado algunos de los asistentes en una sentada final hasta pasadas las 21.00 horas.

Durante toda la marcha, los cánticos de rechazo a la condena a 5 años de cárcel y a 6 años sin la patria potestad de sus hijos a Juana Rivas han sido constantes. 'Hoy ha sido Juana, mañana serás tú', han subrayado.

En declaraciones a Europa Press, la jurista de la plataforma 7N Consuelo Abril ha tachado de "desproporcionada" la sentencia contra Rivas "por querer proteger a sus hijos" de un padre que está condenado por maltrato.

"A los menores les han quitado a su madre", ha lamentado, apuntando que la resolución "no piensa en el interés superior del menor" y destacando que el Gobierno "podría haber mediado" para agilizar y que se tramitara la última denuncia que Rivas puso contra él por violencia de género.

Montse, de la Asociación Mujeres por la Paz, ha dicho que "hay que salir a la calle" para denunciar la justicia patriarcal, al tiempo que ha señalado al juez Manuel Piñar, el titular del Juzgado de lo Penal 1 de Granada encargado del caso. "Qué casualidad que fue un juez que se posicionó contra la ley de violencia de género", ha declarado a Europa Press.

Lucía, de 26 años, también ha salido a la calle a expresar su "indignación" por una sentencia que "la cuestiona a ella, como la de La Manada". "Lo que está pasando es una vergüenza", sostiene.

Durante la movilización se han recogido firmas para pedir al Ministerio de Justicia y al de Igualdad que se cumplan las leyes y el Convenio de Estambul que, según recuerdan los promotores de la recogida de apoyos, impide la patria potestad a los maltratadores.