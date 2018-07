Miguel Carcaño declara como testigo en el juicio contra el 'Cuco'

Actualizado 26/01/2011 10:40:14 CET

SEVILLA, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El juicio que sigue el Juzgado de Menores número 3 de Sevilla contra el menor conocido como el 'Cuco', acusado de violar y asesinar a la joven Marta del Castillo la noche del 24 al 25 de enero de 2009 en una vivienda de la barriada sevillana de León XIII, acogerá este miércoles la declaración como testigos del resto de acusados por estos hechos, como son Miguel Carcaño, su hermano Francisco Javier Delgado, María García y Samuel Benítez.

De este modo, y según han informado a Europa Press fuentes judiciales, la jornada de este miércoles se iniciará a las 9,30 horas con la declaración de Miguel Carcaño, a quien seguirán, por este orden, Samuel Benítez, Francisco Javier Delgado y María García, mientras que la jornada se cerrará con la testifical de la inspectora jefe del Grupo de Menores (Grume) del Cuerpo Nacional de Policía.

Las mismas fuentes han precisado que, aunque acuden a declarar como testigos, los cuatro mayores de edad podrán negarse a responder a aquellas preguntas que le puedan perjudicar como imputados en el procedimiento que se sigue contra ellos. Por el momento, se desconoce si el juez de Menores número 1, Alejandro Vián, accederá a dejar entrar en la sala a los letrados de los cuatro acusados mayores de edad.

QUEJAS DE LOS ABOGADOS DE FRANCISCO JAVIER Y DE SU NOVIA

En este sentido, hay que recordar que los letrados de Francisco Javier y de su novia, José Manuel Carrión y José Antonio Salazar, respectivamente, anunciaron este lunes que elevarán una queja por el hecho de que el juez de Menores número 1 que juzga al 'Cuco' no les dejara asistir como oyentes a la primera jornada del juicio celebrada este lunes, todo ello a pesar de que el resto de abogados presentes en la sala se mostraron "conformes" con esta decisión.

El letrado del hermano de Miguel Carcaño dijo estar "muy sorprendido" por la decisión adoptada por el juez de Menores, pues esperaba que les dejara estar presentes en el acto del juicio, añadiendo que se trata de "un atropello a la razón y a lo que son los derechos de los ciudadanos".

"El juez ha decidido continuar adelante con el juicio a pesar de que no estamos presentes", añadió Carrión, quien anunció que, por esta razón, interpondrán un recurso por escrito, pues se sienten "francamente indefensos". Según aseguró, tanto él como el abogado de María García "tenemos un interés legítimo, claro y evidente en esta causa".

En la primera jornada del juicio, el menor se declaró inocente, dijo que no conoce el paradero del cuerpo y aseguró que, en la noche del crimen, no estuvo en ningún momento en la vivienda de León XIII donde tuvieron lugar los hechos. Así, afirmó que, en la tarde del día 24 de enero, estuvo sobre las 17,00 horas con Miguel Carcaño y Marta en Santa María de Ordás, y a continuación estuvo con dos grupos de amigos en sendos 'botellones' en el entorno del Pabellón de San Pablo y en Santa Clara. El menor ha dicho que terminó de hacer el 'botellón' sobre las 21,15 horas para, a continuación, dirigirse a su domicilio, donde llegó en torno a las 23,30 horas.

Preguntado por la abogada de la acusación particular, Inmaculada Torres, acerca de dónde está el cuerpo, el menor de edad, que acudió a declarar con el pelo largo recogido en una coleta, señaló que no sabe dónde está y aseguró, según las fuentes consultadas, que "no va a hacer lo que ha hecho Miguel" --que ha dado numerosas versiones sobre el paradero del cuerpo-- y que "dice la verdad". "Ojalá supiera dónde está el cuerpo, porque me interesa que aparezca", ha llegado a afirmar.