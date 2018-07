'Mujeres RTVE' recuerda a los diputados que están "vigilantes" y lamentan que dos votos "prolongan la agonía"

Publicado 16/07/2018 19:27:21 CET

'Mujeres RTVE' ha asegurado este lunes a los diputados que "no era broma" cuando hablaban de estar vigilantes y han lamentado que "dos votos prolongan la agonía de RTVE" después de que el Pleno de la Cámara Baja no haya conseguido completar la renovación del Consejo de Administración de RTVE al no obtener, por un voto, la mayoría necesaria para nombrar a los cuatro consejeros propuestos por PSOE y Podemos y que, en principio, sí contaban con el apoyo de la mayoría de la Cámara.

"Dos votos prolongan la agonía de RTVE. #unpoquitodeporfavor señorías, cuando dijimos que estamos vigilantes, no era broma. Un error de dos diputados hace fracasar la renovación de la cúpula de RTVE", ha manifestado el movimiento a través de su cuenta de Twitter.

En este sentido, la corresponsal de TVE en Nueva York, Almudena Ariza, ha escrito en su perfil de Twitter: "Me temo que esto deja claro lo poco que les importamos".

El pasado viernes 13 de julio el movimiento recordaba que, "durante 12 semanas ininterrumpidas", los profesionales de RTVE han compartido su "luto" con sus seguidores. "OJO: seguiremos vigilantes si detectamos injerencias políticas. De cualquier color #elUltimoporAhora Señorías, hagan bien su trabajo... ya conocen el poder de nuestro negro", avisaba 'Mujeres RTVE'. Decidían suspender los viernes negros a partir de este 20 de julio tras la aprobación del concurso público para renovar al Consejo de Administración de RTVE.