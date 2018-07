Municipios en áreas nucleares los respaldan

Actualizado 27/01/2010 14:21:15 CET

La Asociación de Municipios en Áreas de Centrales Nucleares (AMAC) respaldó este miércoles en una Asamblea Extraordinaria las candidaturas de los municipios de Yebra (Guadalajara) y Ascó (Tarragona) para albergar el almacén temporal centralizado de residuos nucleares de alta actividad (ATC).

La organización agradeció el esfuerzo de alcaldes de Ascó y Yebra para dar una solución a un problema "muy importante" que existe en España respecto a estos residuos. También lamenta que "sólo el mundo local sea capaz de asumir responsabilidades políticas". En este sentido, Vila D'Abadal criticó que todos los partidos políticos se hayan sumado al "circo político".

"Usted no puede desatar un tigre y luego quejarse de que muerde. Ahora (los partidos políticos) ya pueden estar tranquilos porque ellos no son los culpables del ATC", añadió. De hecho, aseguró que el debate político en torno al almacén les ha dejado "atónitos".

El gerente de AMAC, Mariano Vila de D'Abadal, adelantó que no habrá ningún otro candidato que reciba que reciba el apoyo de la organización. No obstante, señaló que el ATC podría ubicarse en casi 6.000 municipios españoles, aunque no formen parte de AMAC están "en su derecho" de postularse a acoger la instalación.

Tanto Ascó como Yebra recibieron el consenso suficiente por parte de la Asamblea Extraordinaria y, por tanto, la organización apoya a ambos en el proceso que "va a venir" y que, "si el Gobierno cumple sus bases", contará con una ubicación antes del verano.

