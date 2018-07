Murillo destaca que España es el país de Europa que cuenta con menos víctimas por violencia de género

Actualizado 04/06/2007 18:16:12 CET

MADRID, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de Igualdad, Soledad Murillo, afirmó hoy que España es el país de Europa que cuenta con menos víctimas de violencia de género y recordó que sólo 8 de las víctimas mortales registradas este año habían denunciado a sus agresores. Respondía así a quienes critican la aplicación de la Ley Integral contra la Violencia de Género tras la última mujer fallecida el pasado sábado en Vitoria a manos de su marido, contra quien interpuso una demanda que posteriormente retiró.

Así, recalcó que de las 30 mujeres muertas, ocho habían denunciado a su agresor. En cuatro de esos casos el agresor quebrantó la orden de alejamiento sin consentimiento de la víctima, pero en otros dos lo hizo con permiso de la fallecida. "A otra de ellas ya se le había terminado la orden de protección y era necesario que denunciara que seguía persistiendo la situación de riesgo", explicó.

En este sentido, resaltó que se producen 60.000 denuncias anuales por violencia de género, que ponen de manifiesto que esas mujeres están encontrando protección a través de la norma.

La secretaria general pidió responsabilidad a quienes denuncian que la Ley Integral no tiene medios porque puede producir desconfianza en las víctimas."Esta ley tiene medios, 140 millones de euros --recalcó--. Nunca se había puesto tantos medios para luchar contra este fenómeno".

Por ello, insistió en que el hecho de que estén muriendo mujeres no significa que la ley fracase sino que no se está permitiendo en esos casos que la Ley se ponga a actuar para proteger su vida. Finalmente, reconoció que el feminismo no ha conseguido modificar la educación sentimental de las mujeres para que entiendan que cuando su pareja las humilla, maltrata o controla, no las quiere.