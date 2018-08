Los musulmanes piden "respeto" a la opción del Islam en los colegios

Publicado 31/07/2018 18:39:24 CET

MADRID, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Comisión Islámica de España (CIE), Riay Tatary, ha pedido "respeto" a la opción de religión islámica en los colegios, ante la concentración convocada este martes en Altura (Castellón) contra la implantación en un colegio de la localidad de religión islámica.

"La integración debe venir de dos partes y si la otra parte no admite esa integración y ese derecho que se contempla en las leyes, no de ahora sino de hace un cuarto de siglo, en el Acuerdo de Cooperación firmado de 1992. No tienen razón, yo respeto todas las opiniones pero al mismo tiempo exijo que se respete también nuestra opción", ha reclamado Tatary en declaraciones a Europa Press.

Según ha recordado, la Comunidad Valenciana está intentando "introducir paulatinamente la enseñanza religiosa islámica en cumplimiento de la ley". En concreto, se refiere a la Ley 26/1992, de 10 de noviembre, por la que se aprueba el Acuerdo de Cooperación del Estado con la Comisión Islámica de España.

Esta norma establece que debe "garantizarse a los alumnos musulmanes, a sus padres y a los órganos escolares de gobierno que lo soliciten, el ejercicio del derecho de los primeros a recibir enseñanza religiosa islámica en los centros docentes públicos y privados concertados", en los niveles de educación infantil, primaria y secundaria, siempre que no entre en contradicción con el carácter propio del centro.

En la Comunidad Valenciana no había hasta el momento ningún profesor de religión islámica contratado pero tras reuniones y negociaciones entre la Unión de Comunidades Islámicas de Valencia y la Consejería de la comunidad, se ha decidido comenzar a implantar un proyecto piloto para introducir la enseñanza del Islam para los alumnos que así lo soliciten en cuatro colegios de la Comunidad Valenciana: uno en Alicante, dos en Valencia y uno en Castellón, el de Altura.

El motivo de la elección de estos centros, según ha explicado Tatary, es el número de alumnos musulmanes que estudian en los mismos que, según asegura, en el de Castellón "supera" el mínimo de 10 que debe haber en el colegio para que se imparta esta asignatura. En el marco del proyecto, desde la Comisión Islámica de España están trabajando en conjunto para tener "el profesorado idóneo".

En España, se calcula que hay 308.767 alumnos musulmanes potenciales destinatarios de la asignatura de religión islámica, 31.641 de ellos en la Comunidad Valenciana, según el último informe de la Unión de Comunidades Islámicas de España (UCIDE) y del Observatorio Andalusí.