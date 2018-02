La nieve dificulta el tráfico en más de 270 carreteras, con la A-8, AP-2 y AP-68 cortadas

Actualizado 28/02/2018 12:34:37 CET

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

La nieve complica la circulación en 273 tramos de carretera, de los cuales en 23 no es posible el tránsito de vehículos, según ha informado la Dirección General de Tráfico (DGT). La situación es complicada en una decena de comunidades autónomas, especialmente en Cataluña, Aragón, País Vasco, Cantabria, La Rioja, y Castilla y León.

En Cantabria, la nieve mantiene cortada la autovía A-8 a la altura de la localidad cántabra de Castrourdiales, desde el kilómetro 139 al kilómetro 172, según ha informado la Dirección General de Tráfico a través de Twitter. Tampoco se puede transitar por la Ap-68 a la altura de la localidad vizcaína de Zuloaga y en Bilbao, así como la autovía Ap-2 en Zaragoza.

En Cataluña la situación es muy complicada y las carreteras C-462 en La Seu d'Urgell (Lleida), la GIV-5201 de Viladrau (Girona) a Montseny (Barcelona) y la N-420 en Falset (Tarragona) se encuentran cortadas al tráfico y en 12 más es obligatorio el uso de cadenas u otros sistemas de fijación en el asfalto para circular.

Según ha informado el Servei Català de Trànsit, se trata de las barcelonesas BV-1081 en Castellfollit del Boix, la BV-1415 en Cerdanyola del Vallès, la BV-5114 de Campins a Montseny y la C-37 en Manresa. También las leridanas C-44 en La Seu d'Urgell, la LV-4241 en Guixers, la N-230 en Vielha e Mijaran, la N-260 en Sort y en El Pont de Suert, mientras que en Tarragona son obligatorias las cadenas en la T-313 en Duesaigües, la T-733 en Prades, y la TV-7331 y la TV-7333 en La Fatarella. Además, hay nieve o hielo en varias vías principales de Cataluña como la A-2, la AP-2, la AP-7, la C-16, la C-17 y la C-58, entre otras.

Otra de las comunidades muy afectadas es Navarra que tiene restingido para camiones la N-121-A, desde los túneles de Ezcaba (pk 7, sentido Irún), y cortada para los vehículos pesados desde el pk 44 en sentido Pamplona; Autovía de Leitzaran (A-15), cortada en ambos sentidos en Guipúzcoa y tráfico restringido para vehículos pesados en Navarra desde Irurtzun (pk 112) en ambos sentidos, con cortes técnicos para permitir la intervención de los equipos quitanieves.

También está afectada la Autopista de Navarra (AP-15), restringida el tránsito para vehículos pesados desde Marcilla (pk 29) hasta límite con Guipúzcoa, en sentido San Sebastián, al encontrarse cerrada por cortes técnicos; Autovía del Norte (A-1), tráfico restringido a vehículos pesados sentido San Sebastián desde el pk 397; AP-68 (Autopista del Ebro), tráfico de vehículos pesados cortado en ambos sentidos desde el pk. 84.

En la red secundaria están cerradas la NA-718 (Estella-Olazagutía), entre los pk 18 y 38, puerto de Urbasa, y la NA-7510 (acceso a San Miguel de Aralar), desde el pk 4, en Baraibar. Además son necesarias las cadenas en la NA-137 (Burgui-Isaba-Francia) desde el pk 45 (Mata de Haya, inicio del puerto de Belagua); NA-176 (Garde-Ansó) desde pk el 5; NA-214 (Navascués-Burgui) puerto de Las Coronas; NA-2000 (Zuriza); NA-120 (Estella-Beasain), puerto de Lizarraga, del pk. 15 al 35, y la NA-6000 (Echavacoiz-Campanas), entre los pk 7 al 9,4. Por otra parte, se da paso alternativo, regulado por semáforos, en el pk. 23,5 de la NA-1300, por desprendimientos.

En Castilla y León son cinco tramos de carreteras los que permanecen cortados y en otros once es necesario el uso de cadenas. En concreto, las placas de hielo hacen impracticable circular por la DSA-191 en Candelario (Salamanca) mientras que el resto de las carreteras cortadas al tráfico están afectadas por acumulación de nieve, entre ellas la N-I en Pancorbo (Burgos), de la red principal, además de la CL-629 en Bocos y en La Mazorra de la secundaria. En Salamanca la nieve mantiene cortada al tráfico la DSA-180 en La Hoya.

Además, se necesitan cadenas para circular por la N-627 y N-623 en Ubierna, en la provincia de Burgos, y en la N-630 en Arbas del Puerto, en León), mientras que en Palencia están afectadas la P-215 y CL-626 en Guardo, la CL-615 en Carrión de los Condes y la CL-627 en Cervera de Pisuerga. También hay que circular con cadenas o neumáticos de invierno en la AV-932 en Santiago del Collado (Ávila), SO-P-1001 en Matalebreras y SO-615 en Garray (Soria) y DSA-191 en Candelario (Salamanca).

No obstante, hay numerosos puntos en los que está prohibida la circulación de camiones y de vehículos articulados como la A-1 en Boceguillas (Segovia), la A-1 en Lerma, la AP-1 en Castañares y la BU-30 en la capital burgalesa (Burgos) y la N-611 en Monzón de Campos y CL-613 en Palencia.

En Aragón, concretamente en la provincia de Huesca se registran problemas en la circulación en la A-2, A-22, A-23, AP-2, A-129, A-131, A-123, A-135, A-136, A-138, A-139, A-1602, A-1603, A-1604, A-176, A-2605, A-2605, A-2606, A-2609, A-2611, A-2617, N-123, N-123a, N-230, N-240, N-260, N-260a, N-330, N-330a, N-330b y N-II.

En la provincia de Teruel, las carreteras afectadas por la nieve son la A-1401, A-1407, A-1408, A-1415, A-1508, A-1511, A-1514, A-1515, A-1701, A-223, A-226, A-228, A-232, A-2515, A-2705, N-234, TE-V-8001 y TE-V-8002; mientras que en la provincia de Zaragoza la nieve causa problemas en la AP-2 que permanece cortada a la altura de Pina del Ebro.

En Galicia, a presencia de nieve obliga a usar cadenas en el Alto do Poio y está prohibido el tránsito de camiones. La DGT ha activado el nivel rojo en la autovía A-8 entre los kilómetros 536 y 552 en ambos sentidos en el municipio de Mondoñedo (Lugo), donde hay que circular con precaución. Mientras, están afectadas por nieve o hielo diversas vías en localidades lucenses como Baleira, Becerreá, O Courel, Cervantes, O Incio, Navia de Suarna, Negueira de Muñiz, As Nogais, Pedrafita do Cebreiro, Quiroga, Ribas de Sil, Ribeira de Piquín, Samos, Triacastela, Muras, Vilalba, Ourol, Taboada, Antas de Ulla y Mondoñedo.

ASTURIAS, LA RIOJA Y COMUNIDAD VALENCIANA

Más de 100 carreteras de la red secundaria asturiana requieren el uso de cadenas para circular y ha sido necesario cerrar al tráfico el puerto de San Isidro, el de Tarna, el de San Lorenzo, y el de Ventana así como la carretera a los Lagos de Covadonga.

Tampoco pueden circular camiones en algunos tramos de la AS17 Avilés-Riaño en Corvera y Langreo, así como en la AS-1 que une Mieres con Gijón. Cerrada permanece también la carretera de Tuza al puerto de la Cubilla. Son necesarias las cadenas para circular por el Puerto de El Palo, Pozo de Las Mujeres Muertas, Alto de La Marta, La Reigada, Leitariegos, El Connio, Collada de Arnicio, Cerredo, Alto de los Campillos, el Acebo, Tormaledo y Alto del Padrun.

Todos los puertos de la red secundaria de carreteras riojanas se encuentran cerrados al tráfico. Así no se puede circular por el Alto de la Pradilla, en la LR-111, en Valgañón, desde el punto kilométrico 0 hasta el 5, el del Puerto de Montenegro, en la LR-333, en Viniegra de Arriba, entre los kilómetros 14 y 17 y el puerto de Peña Hincada, en la LR-232 en Ortigosa de Cameros, entre los kilómetros 12 y 19.

Al cierre se suman también el Alto de La Rasa, en Muro de Cameros, en la LR-245, entre los kilómetros 8 al 14, y el collado de Sancho Leza, en la LR-250, en Laguna de Cameros, entre los kilómetros 50 al 56. Además, y según ese mismo parte, está prohibida la circulación para camiones en el puerto de Piqueras, en la N-111, entre los kilómetros 265 al 318. En la misma situación se encuentran en la A-12, entre el punto kilométrico 99 al 130; en la AP-68, entre el 73,200 y el 201; y en la N-232, entre el 265 y 331.

En la Comunidad Valenciana La nieve obliga a circular con precaución con cadenas en seis carreteras de Castellón y Valencia: la CV-195 por Caudiel-Montanejos; la CV-215 por Alcudia de Veo-Algimia d'Almonacid; la CV-241 por Canals-Sacañet; la CV-245 por Alcublas-Cova Santa; la CV-390 por Tuejar-Utiel y la N-232 en los kilómetros del 64 al 71 y del 77 al 83, según ha informado el centro de Coordinación de Emergencias.

