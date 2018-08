Número dos de Santa Sede dice que el Papa está sereno pese a que en el Vaticano prevalece la "amargura" tras acusaciones

Publicado 30/08/2018 17:22:44 CET

ROMA, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de la Santa Sede, cardenal Pietro Parolin, dice que el Papa está sereno a pesar de que en el Vaticano prevalece la "amargura" y la "inquietud" tras las acusaciones del ex nuncio apostólico en los Estados Unidos, Carlo María Viganò.

"Estuve con él durante el viaje a Irlanda y después, me parece sereno. El Papa es una gran gracia, incluso frente a estas cosas que obviamente crean tanta amargura y también inquietud, pero él tiene la capacidad de tener un acercamiento muy sereno", ha declarado el número dos del Vaticano en una entrevista con Vatican Insider.

Parolin ha referido que los comentarios de Viganò provocaron "gran dolor" en el Vaticano si bien ha refutado a hablar sobre el contenido de las mismas, señalando que "es mejor no entrar en detalles sobre esas cosas, repito lo que dijo el Papa: Lean ustedes el escrito y háganse un juicio propio".

"No se puede sino expresar dolor frente a estas cosas, gran dolor", ha determinado Parolin. "Yo espero que trabajemos todos en la búsqueda de la verdad y de la justicia, que sean estos los puntos de referencia y no otras cosas, ciertamente la situación no es para nada preocupante", ha agregado.

Según denunció Viganò en una carta publicada por varios medios de comunicación, el Papa habría conocido desde 2013 los abusos sexuales perpetrados durante años por el cardenal y ex arzobispo de Washington, Theodore McCarrick, pero habría decidido no actuar contra él, unas acusaciones que han sido refutadas por otros prelados de la Iglesia.

El que fuera nuncio en Washington ha insistido en que no actuó por venganza, ni ira, sino porque "la corrupción" ha llegado a lo más alto de la Iglesia. "Hice la denuncia porque en este momento la corrupción ha llegado a lo más alto de la jerarquía de la iglesia", ha asegurado en declaraciones al blog del periodista italiano Aldo Maria Valli, sin aportar pruebas de sus afirmaciones. El Vaticano no se ha pronunciado sobre las nuevas declaraciones del arzobispo.