El Papa lamenta que haya cristianos que se pasan la vida acusando a los demás

Publicado 06/09/2018 18:42:35 CET

ROMA, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Papa ha lamentado, durante la misa matutina en la Casa de Santa Marta, que haya cristianos que son incapaces de mirar dentro de su corazón y ver sus propios errores, y ha criticado que se pasen la vida señalando lo que hacen mal los demás.

"Una señal de que una persona no sabe, de que un cristiano no sabe acusarse a sí mismo es cuando está acostumbrado a acusar a los demás, a hablar mal de los demás, a meter su nariz en la vida de los demás. Eso es una mala señal. ¿Yo hago esto? Es una buena pregunta para llegar al corazón", ha dicho el Pontífice.

Francisco ha reflexionado durante su homilía sobre el episodio del Evangelio de Lucas, en el que Jesús pide a Pedro subir a la barca y, después de predicar, le invita a echar las redes y se realiza una pesca milagrosa. Para el Papa, "sin acusarse a uno mismo no se puede caminar en la vida cristiana".

"Hay personas que viven hablando de los demás, acusando a los demás y nunca pensando en sí mismos y cuando voy a confesarme, cómo me confieso, ¿como los loros? "Bla, bla, bla,... Yo hice esto, esto...". ¿Pero tu corazón toca lo que has hecho? Muchas veces, no. Vas allí para hacer cosmética, a maquillarte un poco para salir bello. Pero no entró completamente en tu corazón, porque no hiciste lugar, porque no fuiste capaz de acusarte a ti mismo", ha reflexionado.

En suma, Francisco ha incidido en que el primer paso de la conversión es acusarse a sí mismo con vergüenza y sentir la maravilla de sentirse salvado.