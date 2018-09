Plataforma de madres feministas reclama permisos parentales ampliados y transferibles frente a iguales e intransferibles

Publicado 15/09/2018 12:45:35 CET

Rechazan la iniciativa de Podemos que se tramita en el Congreso

MADRID, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma de Madres Feministas por la Ampliación de los Permisos Transferibles (PETRA) aboga por la ampliación y transferibilidad de los permisos parentales, frente a los permisos iguales e intransferibles, con el objetivo de garantizar el "derecho a una maternidad digna".

Así consta en la 'carta de adhesión' impulsada por dicha plataforma contra la Proposición de Ley que se está tramitando en el Congreso de los Diputados, a propuesta de Unidos Podemos y cuya toma en consideración fue aprobada por unanimidad, para que los permisos en caso de nacimiento y adopción sean iguales para la madre y para el padre e intransferibles.

Hasta ahora, más de 7.200 personas se han adherido a este manifiesto a través de Change.org, y la plataforma, formada este verano y que se presentará formalmente en octubre, ha iniciado contactos con formaciones políticas, como el PSOE, para abordar las enmiendas que podrían hacerse a la Proposición de Ley -el plazo para la presentación de enmiendas termina este martes-, cuya autoría corresponde a la Plataforma por Permisos Iguales e Intransferibles de Nacimiento y Adopción (PpiiNA).

En declaraciones a Europa Press, la autora de 'Maternidad, igualdad y fraternidad: las madres como sujeto político en las sociedades poslaborales' y una de las portavoces de PETRA, Patricia Merino, ha criticado que "hay muchas mujeres madres en total desacuerdo con esta proposición y no han tenido voz ni eco", al tiempo que ha destacado que "existen voces en contra" dentro del feminismo, pese a que el "feminismo hegemónico" está a favor.

Entre sus argumentos, PETRA esgrime que "no existe demanda social de unos permisos iguales e intransferibles (PII)", mientras que esta iniciativa "ignora la histórica reivindicación de una ampliación de la baja materna, y la enmienda aprobada por el Parlamento Europeo en 2010 que establecía como mínimo 20 semanas de baja materna".

Asimismo, argumenta que "no se han hecho estudios de opinión ni informes de expertos serios", para señalar que "excepto en Islandia, en todos los países en los que se han implantado permisos intransferibles se han hecho estudios de opinión e informes de expertos, y en Suecia y Noruega los resultados de estos estudios desaconsejaron aumentar la cuotas de intransferibilidad".

NO VA A ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN EN EL MERCADO LABORAL

Por otro lado, PETRA sostiene que esta medida "no va a eliminar la discriminación en el mercado laboral" al considerar que "el principal problema de las mujeres en el mercado laboral no es la maternidad, es la estructura dual del empleo en España y la dificultad para acceder a un empleo decente", y asegura que "los datos demuestran que en España la variable determinante para ello no es la maternidad, sino la clase social y el nivel de renta".

A juicio de la plataforma, "el principal problema de las mujeres en el mercado laboral en lo relativo la maternidad es la miseria de las bajas", ya que "la escasez de los permisos ha creado una dinámica por la que muchas mujeres abandonan el mercado laboral para criar, y usan la prestación del paro como sustituto de una licencia remunerada más larga".

Asimismo, advierte de que "es una ingenuidad creer que la implementación de unos PII va a producir cambios significativos en los mecanismos androcéntricos y las actitudes machistas en el empleo", y aboga por "sanciones eficaces" contra este tipo de prácticas.

DISCRIMINA A LOS BEBES DE FAMILIAS MONOPARENTALES

Por otra parte, PETRA considera que la medida es "antiredistributiva y discriminadora", partiendo de que más del 40 por ciento de las mujeres españolas no tienen un empleo formal, y teniendo en cuenta que "discrimina a los bebés que se crían en familias monoparentales -hoy en día, en torno al 12 % y en aumento-, ya que esas criaturas no gozarán de las 32 semanas de cuidados de las que sí disfrutarán los bebés de familias biparentales".

Para PETRA los PII no son sino otra medida "patriarcal", porque "concede nuevos privilegios a los varones y refuerza sus prerrogativas y derechos legales". En este sentido, ha asegurado que ya ha sucedido que por primera vez los permisos de paternidad han superado a los de maternidad.

En este sentido, defiende que cuando se argumenta que este derecho debe ser intransferible "como todos los demás" se comete un "grave error de apreciación", al entender que "este es un derecho que se deriva del nacimiento de una criatura del vientre de una mujer, y por lo tanto, está vinculado al sexo, y a funciones biológicas que solo las mujeres pueden hacer".

Además, advierte de que la "voluntad invisibilizadora de la maternidad en este proyecto de ley es explícita", ya que "el permiso por maternidad se convierte en permiso parental" y "se consuma la definitiva ocultación de las madres llamándolas personas progenitoras".

"La implementación de unos PII otorgarían a los varones españoles el privilegio de tener los permisos paternos intransferibles y remunerados al cien por cien más largos de Europa: 4 meses frente a los 3 de Suecia e Islandia, y los 2 de Noruega, Finlandia y Alemania; mientras que las madres españolas, que con los PII no verían ampliada su baja en un solo día, seguirían siendo junto con las maltesas, las madres europeas con el tiempo disponible más corto de licencia remunerada", recalca.