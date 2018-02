Podemos pide que las personas mayores de 16 años se puedan registrar como 'masculino', 'femenino' o 'no binario'

Actualizado 23/02/2018 17:41:57 CET

MADRID, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El grupo parlamentario Unidos Podemos-En Comù Podem-En Marea plantea en su proposición de Ley integral de transexualidad, registrada este viernes en el Congreso, que a partir de los 16 años las personas, cuyo género no coincida con el sexo que figura en el Registro Civil puedan modificarlo en base a estas tres opciones: 'masculino', 'femenino' y 'no binario'.

Según explica en su iniciativa parlamentaria, las personas 'no binarias' son aquellas cuya identidad sexual, de género y/o expresión de género "se ubica fuera de los conceptos de hombre, mujer, masculino y femenino, o fluctúa entre ellos".

Además, sostiene que estas personas pueden o no emplear un género gramatical neutro; someterse o no a procedimientos médicos; tener o no una apariencia andrógina, y pueden usar o no otros términos específicos para describir su identidad de género, como 'género queer', 'variantes de género', 'género neutro', 'otro', 'ninguno' o 'fluido'.

Además, en esta propuesta de ley, el reconocimiento del cambio de nombre y sexo registral se desvincula de la cirugía genital para quienes se identifican con una de las dos categorías sexogenéricas reconocidas en la actualidad --masculino y femenino-- y desean modificar la inscripción relativa al sexo en el Registro Civil y con ello cambiar el nombre en la documentación oficial.

En España, según argumenta la formación morada, este procedimiento solo está permitido para aquellas personas con nacionalidad española, mayores de edad y con capacidad para ello, una vez acreditado, mediante informe médico de diagnóstico de disforia de género, llevar bajo tratamiento médico durante al menos dos años para acomodar las características físicas a las correspondientes al sexo reclamado, y carecer de patología mental alguna.

"Este procedimiento gubernativo parte del presupuesto de un sujeto jurídico transexual unívoco, ante una forma única de obtener el reconocimiento legal de su identidad de género, de manera que otras personas trans no identificadas desde el constructo binario 'hombre-

mujer' carecen de protección jurídica, pero tampoco brinda protección a otras personas trans en situación de vulnerabilidad como son los y las menores de dieciocho años y las personas trans migrantes", argumenta Unidos Podemos.