El PP presentará sus propios candidatos al Consejo de RTVE, incluida la presidencia, y se abre a negociar

Publicado 29/06/2018 14:52:16 CET

Denuncia que el PSOE le está "regalando" la Corporación a Podemos para saldar deudas por la moción de censura

MADRID, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, ha asegurado este viernes que su formación presentará a sus candidatos a formar parte del Consejo de Administración de RTVE, incluida la presidencia, a pesar de que considera este proceso "absolutamente fraudulento". "Pero no vamos a permitir que el PSOE reparta desde el primero momento el Consejo", ha denunciado.

"No vamos a dejar de presentar a nuestros candidatos porque no somos de esas formaciones que salen huyendo cuando las cosas no le gustan", ha explicado Hernando en rueda de prensa en el Congreso. A su juicio, la postura del PP es que hay que participar "por responsabilidad hacia la ciudadanía".

Hernando ha apuntado que su formación está a la espera de que el PSOE le informe de qué es lo que quiere en esta materia, pues se puso en contacto con los 'populares' "hace tres días" para informarle sobre las negociaciones de RTVE, pero desde entonces "no han vuelto a tener noticias".

"Y saben cuál es nuestra posición desde hace un año", ha explicado el dirigente del PP, quien ha recordado que la Ley de la Corporación se aprobó por unanimidad en el Congreso y "respetando las aritméticas parlamentarias". "Es Pedro Sánchez quién ha cambiado su posición", ha apuntado para recordar que cuando el Consejo de RTVE estuvo en situación de interinidad "hasta 10 meses", no le preocupaba la urgencia de renovarlo.

"Ahora han tardado diez segundos, todavía no había pasado el trámite del mandato del presidente y ya estaban presentado el decreto. Es delirante", ha apuntado, para señalar que esta situación demuestra que la actuación del presidente del Gobierno no es de "buena fe", sino con fines de obtener el apoyo necesario para convalidar el texto.

UN CANDIDATO "PRÓXIMO" A PODEMOS

Para Hernando, Sánchez está pagando el precio por el apoyo de diversas formaciones en la moción de censura. En primer lugar, a Podemos, a quien, a su juicio, ha "regalado" RTVE si se confirma que han acordado al periodista Andrés Gil como futuro presidente de la Corporación. "No voy a hacer valoraciones personales, pero todo el mundo sabe que esta persona es enormemente próxima a Podemos", ha apuntado.

También ha asegurado que el PSOE está tratando de negociar consejeros con Esquerra Republicana (ERC) para que el partido le apoye en la convalidación del decreto, así como con otros grupos independentistas.

En este sentido, el portavoz 'popular' en el Congreso ha explicado que su grupo parlamentario no votará a favor de la convalidación y que si, finalmente, el texto no cuenta con el apoyo mayoritario, presentará un recurso de inconstitucionalidad. "Carece de las mínimas reglas de respeto por el Parlamento: le da instrucciones, le obliga a unos plazos y de qué manera debe actuar", explica el diputado.

"Viene a decir que si una Cámara no hace lo que pretende el Gobierno, en este caso el Senado, no vale para nada. Me parece de gravedad, no tiene precedentes, ni en su contenido, ni en su espíritu, ni en su forma", ha apostillado.