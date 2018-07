PP recurre ante el TC el decreto de RTVE: "Es un atentado a la democracia porque no se ha respetado el papel del Senado"

Publicado 18/07/2018 15:00:58 CET

MADRID, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado ha presentado este miércoles ante el Tribunal Constitucional (TC) un recurso contra el decreto-ley aprobado por el Gobierno para la renovación temporal y urgente del Consejo de Administración de RTVE.

En declaraciones a los medios de comunicación a las puertas del Alto Tribunal, el portavoz 'popular' en la Cámara Alta, José Manuel Barreiro, ha explicado que el recurso se presenta por la actuación del Ejecutivo socialista en relación con la elección de los miembros del Consejo de RTVE.

"Es un atentado a la democracia porque no se ha respetado el papel que constitucionalmente tiene encomendado el Senado para elegir a los representantes en ese Consejo", ha manifestado el senador del PP, al tiempo que ha añadido que "no deja de ser llamativo porque en la primera comparecencia del presidente del Gobierno en el Senado, Pedro Sánchez, dijo que iba a potenciar el Senado".

Los cuatro consejeros que debían nombrar los senadores pasaron por el proceso de elección en el Senado, en donde no obtuvieron el apoyo de las mayorías necesarias en ninguna de las dos vueltas. Lo que llevó a trasladar su elección al Congreso, tal y como se recoge en el decreto ley del Gobierno.

"La única finalidad de este real decreto era saltarse la mayoría absoluta que los ciudadanos españoles le han dado al PP en el Senado. Había que inventarse algo y se ha inventado una mayoría que no tiene ningún tipo de calificación salvo que le llamemos 'mayoría absoluta sanchista'", ha destacado Barreiro, que ha dicho que "si hubiese cuatro grupos parlamentarios que suscribiesen la propuesta del PP, se intentaría otra cosa".

Preguntado sobre si el recurso ha perdido objeto jurídico ya que la reforma del Consejo no ha salido adelante en el Congreso, Barreiro ha respondido que "no" porque "el hecho se ha dado" y el recurso "tiene plena vigencia y amparo legal". "Desgraciadamente esto es un esperpento que ni Valle-Inclán sabría representarlo mejor", ha apostillado.

Por su parte, la senadora del PP Rosa Vindel ha matizado que no se ha recurrido "el resultado de la aplicación del decreto, sino el decreto en sí porque lo que ha hecho el Gobierno de Sánchez ha sido llevarse por delante la institución del Senado".

Sobre el administrador único que debe proponer el Gobierno después de que el Congreso no haya conseguido completar la renovación del Consejo de RTVE al no obtener, por un voto, Barreiro ha puesto de manifiesto que puede darse el caso de que "esa persona" que nombre el Ejecutivo "tampoco consiga superar el trámite parlamentario".

Rosa Vindel ha explicado que "sería irrelevante" quien fuera el administrador único "si el TC no decide antes que el real decreto es nulo". "Por lo tanto, no tendría ningún valor. Estamos todos en manos del Tribunal Constitucional", ha apuntado, para después precisar que no se han solicitado medidas cautelares.

Finalmente, Barreiro ha defendido que "todos los senadores y senadoras" apoyen este recurso independientemente del grupo al que pertenezcan porque está "defendiendo la Constitución Española y el papel que esta encomienda" a la Cámara Alta.