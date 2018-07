Prestigiosos cocineros presentan hoy en Vigo su oferta gastronómica ligada al mar

Actualizado 10/12/2008 8:46:47 CET

El seminario incluirá varias mesas redondas e incluirá una cata de paté de percebe

VIGO, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Centro Tecnolóxico do Mar (Cetmar), con sede en Vigo, acogerá hoy el primer seminario 'A gastronomía do mar como valor engadido do turismo mariñeiro en Galicia', un evento que permitirá conocer las propuestas de cocineros de prestigio para acercar el mar al consumidor así como las apuestas del sector pesquero para innovar y diversificar los productos pesqueros.

La actividad, que se desarrollará desde las 9.30 hasta las 14.00 horas y tendrá como punto final una cata de paté de percebe, se desarrolla dentro del Proyecto Pesca-Turismo do Atlántico, que tiene como objetivo el definir un nuevo modelo turístico basado en el patrimonio cultural y gastronómico de las villas costeras gallegas.

Dentro del programa que se desarrollará, está prevista la celebración de la mesa redonda 'Comer do mar: propostas para achegar o mar ao consumidor' en la que participarán los cocineros Yayo Daporta, del restaurante cambadés del mismo nombre; Xoán Torres Cannas, del restaurante Pepe Vieira de Poio, y Pablo Romero, de Allo e Aceite de Marín. Esta actividad se desarrollará a partir de las 12.15 horas.

Posteriormente intervendrá Pepe Iglesias, periodista gastronómico, hostelero, profesor y catador, quien hablará de la adecuación de la oferta y la demanda de los productos del mar.

CATA

A lo largo de la jornada se celebrarán otras mesas redondelas relacionadas con la consolidación de la oferta gastronómica en las iniciativas del turismo marinero en Galicia, sobre el patrimonio gastronómico en las poblaciones costeras y sobre la innovación y diversificación en los productos pesqueros, con ejemplos como el bonito de Burela, los patés de percebe, la cooperativa de erizo de Lira o las volanderas de Cangas, entre otras. De hecho, el acto se cerrará con una cata del citado paté de percebe.

El Proyecto Pesca-Turismo, financiado a través del Plan Galego de Investigación, Desenvolvemento e Innovación Tecnolóxica, está coordinado por Cetmar y también cuenta con la colaboración del Instituto de Estudos e Desenvolvemento de Galicia (Idega) de la Universidad de Santiago de Compostela.