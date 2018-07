Protección Civil avisa a Castilla-La Mancha, Andalucía, Aragón, Comunidad Valenciana y Murcia por nieve

Actualizado 26/01/2007 15:43:43 CET

MADRID, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior avisó hoy a las Delegaciones de Gobierno de Castilla-La Mancha, Andalucía, Aragón, Comunidad Valenciana y Murcia por nieve. También avisó a la de Canarias por lluvias.

Asimismo, informó a las direcciones generales implicadas, especialmente la Dirección de Carreteras del Ministerio de Fomento, a los organismos correspondientes y a los respectivos grupos operativos. Avisó también a las empresas eléctricas y a Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA).

Así, hoy se prevé nieve en Castilla-La Mancha en cotas medias que pueden alcanzar de 4 a 15 cm. de espesor y en cotas altas, de 10 a 30 cm. En Andalucía, en las provincias de Granada, Jaén y Almería nevará por encima de 200 metros, donde se acumularán entre 5 y 8 cm. En Aragón, en la provincia de Teruel, nevará en cotas superiores a 800 metros, de 8 a 11 cm.

En la Comunidad Valenciana, en las tres provincias de Alicante, Valencia y Castellón, la nieve precipitará en cotas superiores a 200 metros, con 14 cm. de espesor. Y en Murcia nevará en cotas superiores a 200 metros, con 12 cm.

Por otra parte, se esperan fuertes lluvias en Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife (Canarias) de 30 a 40 l/m2 en una hora ó 60 a 120 l/m2 en 12 horas.

Además, se prevén temperaturas mínimas en: Huesca y Teruel de 8 grados centígrados bajo cero a 4ºC bajo cero, Madrid (- 7º C), País Vasco (Álava -5º C), Navarra (- 5º C), La Rioja (- 4º C), Castilla y León (León, Palencia y Segovia de - 5 º a - 6 º C), Cataluña (Gerona y Lérida con - 4º C), y Andalucía (Córdoba, Huelva y Sevilla de -3º a 1º C).

CONSEJOS ANTE EL FRÍO Y LA NIEVE.

Ante las previsiones de frío y nieve, Protección Civil recomienda, sobre todo en el caso de aquellas personas que tengan previsto viajar por carretera, informarse de la situación meteorológica y el estado de las carreteras, extremar las precauciones, revisar el vehículo y atender las recomendaciones de Tráfico.

Es útil llevar ropa de abrigo y un teléfono móvil con batería de recambio. Si está atrapado en la nieve, se aconseja permanecer en el coche, con la calefacción puesta, renovando cada cierto tiempo el aire, y vigilar que el tubo de escape no esté obstruido para evitar que los gases penetren en el interior del vehículo.

En caso de quedarse aislado y necesitar ayuda, Protección Civil recomienda no intentar resolver la situación por sí mismos, tratar de informar de este hecho y, salvo que sea insostenible, esperar asistencia.

Los conductores deben ir también muy atentos, teniendo especial cuidado con las placas de hielo. Es difícil determinar en qué lugar del trayecto pueden haberse formado, aunque generalmente las zonas de umbría son las más habituales. Además, se aconseja mantener la distancia de seguridad con el coche precedente y circular por carreteras nacionales y en horas diurnas.

Para una correcta planificación de los viajes por carretera, la Dirección General de Tráfico ofrece gratuitamente información del estado de la circulación y de las incidencias que pueden afectarla, a través del teléfono, Internet (www.dgt.es/index.wml), teletexto, boletines de radio.