¿Cómo puedo ayudar a la Policía si veo algo sospechoso?

Casos como el de 'Wikileaks' o el del exanalista de la Agencia de Seguridad estadounidense Edward Snowden han traído a las portadas de los medios la importancia de los 'soplos' anónimos durante los últimos años. Sin embargo, los 'chivatazos' llevan mucho más tiempo siendo una de las claves para luchar contra diversos delitos.

Uno de los últimos ejemplos fue la 'Operación Mastín', un operativo llevado a cabo en 2017 por la Unidad Central de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Policía Judicial que se inició gracias a uno de estos 'soplos' y que pudo desbaratar una organización criminal que cultivaba marihuana a gran escala.

La Policía Nacional tiene una página habilitada justamente para recibir información --y permitir consultas ciudadanas-- sobre este tipo de hechos delictivos. A través de ella, cualquier persona se puede poner en contacto con las diferentes unidades del cuerpo con todas las garantías de confidencialidad.

Lo único necesario para ello es que el usuario acceda a la web, describa lo que ha visto y proporcione sus datos personales en el caso de que desee que los agentes se pongan en contacto con él. Aunque estos 'soplos' puedan dar lugar a investigaciones policiales, la Policía recuerda que la colaboración ciudadana no equivale a una denuncia.

TIPOS DE DELITOS

La página web de 'Colaboración ciudadana' ofrece diferentes apartados dependiendo cada delito: la inmigración ilegal (empleo irregular, explotación sexual, etc.), el tráfico de drogas, la delincuencia internacional, la tecnológica (piratería, pornografía infantil, etc.), etc.

Hay varias pestañas dedicadas a la lucha antiterrorista: una en la que los ciudadanos pueden enviar informaciones sobre potenciales acciones de terror y otra en la que la Policía muestra imágenes de presuntos implicados en actos terroristas, por si los usuarios les reconocen.

También se puede encontrar en la web un buzón centrado en la delincuencia especializada y violenta (la relacionada con homicidios, secuestros, etc.) y una galería de personas desaparecidas.

Al margen de esto, los ciudadanos pueden colaborar en los diferentes planes de seguridad preventiva diseñados por las autoridades (el Plan de Turismo Seguro, el Plan de Comercio Seguro, etc.), así como solicitar información sobre la utilización del DNI electrónico y las oposiciones al cuerpo.