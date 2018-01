Los Reyes Magos llegan a España pasados por agua, custodiados por dragones, con 'drag queens' y kilos de mandarinas

Actualizado 04/01/2018 19:08:16 CET

MADRID, 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los Reyes Magos llegarán este año a España pasados por agua, en diferentes medios de transporte como barcos, helicópteros o trenes, custodiados en algunas provincias por los dragones de Khaleesi, y acompañados por los emoticonos del Whatsapp en otras. Algunas cabalgatas también servirán como reivindicación y otras como recuerdo a las víctimas del terrorismo. Además, a los caramelos sin gluten se sumarán en esta ocasión kilos de mandarinas. Este año tampoco falta la polémica en Madrid con la carroza por la diversidad capitaneada por 'drag queens'.

Así, en 2018, uno de los mejores regalos que traerán Melchor, Gaspar y Baltasar será la lluvia, aunque estas precipitaciones han ocasionado el traslado de fecha, a este jueves 4 de enero, de las cabalgatas de más de 50 municipios de España, desde Andalucía (Sevilla, Córdoba y Huelva), pasando por Extremadura hasta Bilbao, y el cambio de hora en muchas otras.

Si bien, el tiempo no impedirá que en algunas islas y provincias costeras, los Magos de Oriente lleguen el viernes 5 en barco, velero o catamarán, como en Palma de Mallorca, Menorca, Gran Canaria, Valencia o La Coruña. En el caso de las Palmas de Gran Canaria, los Reyes atracarán en la Estación de Cruceros del Muelle de Santa Catalina, donde miles de niños esperarán su llegada. Mientras, en Tenerife, serán recibidos por más de 18.000 personas en el Estadio Heliodoro Rodríguez, hasta donde se trasladarán en helicóptero.

En Menorca, navegarán en un velero hasta el puerto de Mahón y en Palma de Mallorca, tras llegar a bordo del barco de época Rafael Verdera, participarán este viernes en un desfile que estará precedido como es tradicional por la Policía a caballo, los gigantes vestidos de payeses y cabezudos.

Al norte, en Ferrol, sus Majestades tienen previsto desembarcar este viernes en el muelle de Curuxeiras, si el tiempo lo permite; y en San Sebastián, atravesando en barca el río Urumea.

Mientras, en Valencia, la Marina ayudará este viernes a Melchor, Gaspar y Baltasar a amarrar el catamarán tras su tradicional entrada a la capital del Turia a través del mar. Una vez allí, desfilarán por las calles de la ciudad en una cabalgata que estará dedicada a la alimentación y en la que Mercavalencia repartirá más de 400 kilos de mandarinas en sustitución de los caramelos, con el objetivo de concienciar sobre los peligros de la obesidad infantil.

CON MATERIALES RECICLADOS

También tratará de concienciar la cabalgata de Sevilla, con una carroza que fomentará la promoción del reciclaje o la de Zaragoza, donde buena parte de los elementos temáticos se han fabricado con materiales de desecho y excedentes industriales recogidos en diferentes puntos de la ciudad, como lavadoras o bicicletas.

Además de por mar, los Reyes también han optado por llegar volando a algunas ciudades como Logroño, donde Sus Majestades de Oriente llegarán en los helicópteros del Batallón Bhelma III, que les trasladarán hasta el campo de fútbol de Las Gaunas; o a Getafe, localidad madrileña en la que también aterrizarán a bordo de este medio de transporte.

Después de su llegada y saludo a todos los niños que les esperarán en las distintas ciudades de España, los Reyes Magos protagonizarán los tradicionales desfiles o cabalgatas en las que no estarán solos. Así, en Murcia estarán custodiados por uno de los grandes dragones de Daenerys Targaryen, uno de los personajes principales de la serie de ficción Juego de Tronos.

Además, en Cartagena, los Magos de Oriente estarán acompañados por una comitiva de carrozas en las que se podrá ver, entre otros, a algunos de los emoticonos del Whatsapp. Precisamente, para que los protagonistas de esta jornada puedan disfrutar de todas las atracciones que ofrecen estos desfiles, en Lorca, la Concejalía de Cultura y Festejos ha pedido "civismo" y que se reserven los sitios con mejor visibilidad a los más pequeños.

PARAGUAS PARA LA LLUVIA, NO PARA CARAMELOS

En cuanto a las inclemencias meteorológicas, algunas ciudades han invitado a llevar paraguas para no mojarse porque "no hay plan B" si llueve, como en el caso de Burgos, mientras en otras, como Salamanca se ha prohibido la utilización de los mismos si no se usan para cubrirse sino de forma invertida para recoger una mayor cantidad de los dulces que se lanzan desde las carrozas.

Por otro lado, aunque en algunas comunidades ya se prescinde desde años anteriores de la participación de animales en las cabalgatas, como es el caso de Madrid, en otras seguirán desfilando desde camellos, hasta ocas o incluso bueyes, por ejemplo, en Guadalajara. Ante esta práctica de llevar animales a estos desfiles, el Partido Animalista Contra el Maltrato Animal (PACMA) ha pedido a los ayuntamientos que busquen alternativas para así evitar el "estrés y ansiedad" al que consideran que se ven sometidos.

Tampoco están exentas de polémica algunas cabalgatas como la del distrito de Vallecas, en Madrid, una de cuyas carrozas está dedicada a la "normalización" de los derechos LGTBI y en la que participan 'drag queens'; la de Alcoi, en Alicante, sobre la cual ha surgido un debate en torno a sus pajes con la cara pintada de betún negro --algo que la revista digital 'Afroféminas' considera una ofensa--; o las de Manresa y Vic, a las que ANC de Manresa y Òmnium Cultural en la comarca de Bages han invitado a ir con lazos amarillos en solidaridad con los presos soberanistas.

RECUERDO A LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO

Mientras, en la cabalgata de Barcelona, los cinco kilómetros de recorrido estarán encabezados por los Corazones de la Paz con los que recordarán a las víctimas del atentado terrorista del pasado 17 de agosto de 2017.

Además, 2018 será el año de las cabalgatas que difunden el conocimiento, desde la de Bilbao, con una puesta en escena inspirada en los sueños derretidos de Salvador Dalí, hasta la de Madrid, en la que doce carrozas y más de 2.000 personas homenajearán a los inventores de la imprenta, la televisión o el reloj. También en la capital, será la primera vez que participe en la cabalgata el Teatro Real con una carroza con la efigie de Mozart y dedicada a la magia de la ópera.

También se hará historia en Higuera de la Sierra (Huelva), con la cabalgata más antigua de Andalucía, que en 2018 cumple cien años y en la que desfilarán 16 carrozas representando imágenes inmóviles de la Biblia encarnadas por vecinos de la localidad, desde recién nacidos hasta personas de 80 años.

Tras la jubilosa llegada de Melchor, Gaspar y Baltasar, que en Pamplona se celebrará con el repique de campanas y en la estación de esquí de Candanchú, en el Pirineo de Huesca, con la tradicional bajada de antorchas, los Reyes desfilarán un año más y se despedirán de los niños entre los fuegos artificiales del Alcázar de Toledo, para comenzar la entrega de regalos.