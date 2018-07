Rivera, sobre RTVE: "El PSOE le ha hecho tanto daño a la tele pública en seis semanas como el PP en siete años"

Publicado 16/07/2018 19:56:03 CET

MADRID, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha subrayado este lunes el "ridículo" que han hecho PSOE y Podemos con la renovación del Consejo de Administración de RTVE, que no se ha logrado completar al no alcanzarse la mayoría necesaria para nombrar a los cuatro consejeros propuestos por estos dos partidos.

"El PSOE le ha hecho tanto daño a la tele pública en seis semanas como el PP en siete años", ha subrayado el líder de la formación naranja en un apunte en su cuenta personal de Twitter, quien ha censurado además la debilidad parlamentaria del Ejecutivo socialista.

"Qué ridículo el de Sánchez-Iglesias en su asalto fallido a RTVE. Tiene un gobierno tan precario que no puede ni aprobar su cacicada contra el concurso público", ha apostillado Rivera.

El portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Juan Carlos Girauta, ya ha reclamado al Gobierno de Pedro Sánchez que retire el real decreto ley que aprobó para renovar el ente público y vuelva al procedimiento del concurso público, que "es el que salió de la mayoría" parlamentaria y "el que establece la ley".

Según ha indicado, el concurso público no solo es un procedimiento "más limpio" que "respeta la imparcialidad, la calidad y la neutralidad", sino que "además, es más rápido". En cambio, "el modelo del real decreto ha muerto" al no haberse alcanzado la mayoría absoluta que se requería en la votación de este lunes y, por tanto, "no hay Consejo de RTVE", ha añadido.

El portavoz de Cs ha dicho que lo que debería hacer el Gobierno según su propio decreto es escoger un administrador único, lo que exigiría una votación en la que se alcanzasen los dos tercios en caso de no obtenerse la mayoría absoluta.

Sin embargo, ha destacado que el procedimiento del concurso público para renovar el Consejo de Administración de RTVE ya "está en marcha" y que los aspirantes a consejeros deberán presentarse entre este miércoles y el próximo 28 de julio. En este contexto, ha defendido que "es absolutamente posible que el Gobierno retire el real decreto" y que las razones de extraordinaria y urgente necesidad que alegó para aprobarlo "ya no se sostienen".