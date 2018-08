Sánchez avisa de que no permitirá "un bloqueo empresarial" en RTVE si Rosa María Mateo no es elegida administradora

Actualizado 23/07/2018 13:56:01 CET

MADRID, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, espera que la periodista Rosa María Mateo obtenga los apoyos necesarios para ser nombrada como administradora provisional única de RTVE, pero avisa de que, en caso contrario, el Ejecutivo no va a permitir "un bloqueo empresarial" en la Corporación pública.

"Yo espero que sí", ha afirmado Pedro Sánchez en una entrevista concedida a eldiairo.es, recogida por Europa Press, al ser preguntado sobre qué ocurrirá si Rosa María Mateo no pasa la votación. La presidenta del Congreso, Ana Pastor, ha convocado para este miércoles 25 de julio un Pleno extraordinario para votar el nombramiento de Mateo que, si no recaba el apoyo de al menos 234 diputados, tendrá que someterse a una segunda votación 48 horas después.

Respecto a si intervendrían RTVE, en caso de que la periodista no obtuviera los apoyos necesarios, el presidente del Gobierno ha advertido: "Lo que no vamos a permitir es un bloqueo empresarial, que es el que más me preocupa. Eso sería tanto como permitir que una institución tan importante como pueda ser el Consejo General del Poder Judicial o el Tribunal Constitucional se quedaran con una presidencia vacante".

"MARRULLERISMO POLÍTICO"

Sobre cuánto tiempo se mantendrá a Mateo como administradora única, Pedro Sánchez espera que "el plazo que ha marcado el propio Congreso de los Diputados". "Creo que era inaceptable el bloqueo político y empresarial de RTVE. PP y Ciudadanos habían utilizado el argumento del concurso público como una suerte de marrullerismo político y parlamentario para dilatar y mantener un 'status quo' que le venía bien a la derecha", ha declarado.

"Nosotros lo que queremos es que la radiotelevisión pública vuelva a ser la de ciudadanía, que vuelva a representar la pluralidad y la diversidad de la sociedad española. Y por eso tomamos una decisión. Podíamos haber tomado la más fácil, que era no hacer nada, y permitir ese bloqueo de PP y Ciudadanos hasta que esos grupos quisieran. Es decir, sine die", ha recordado.

En este sentido, Sánchez ha defendido que el Gobierno ha tomado "una decisión compleja, difícil" y se ha mostrado agradecido con "todos los grupos parlamentarios" que lo han apoyado porque entiende que "no resulta fácil".

"Pero la regeneración democrática de este país pasa por poner punto y final a una situación insostenible e insoportable, no solamente para los trabajadores y trabajadoras, sino también para la propia calidad democrática de nuestro país. Hay que recordar que los informativos de RTVE están siendo investigados por el Parlamento Europeo", ha argumentado.

En este contexto, Sánchez ha negado que exista "ningún acuerdo" para el reparto de cargos de responsabilidad dentro de RTVE. "Yo voy a respetar de manera absolutamente escrupulosa el hacer de Rosa María Mateo si finalmente cuenta con el apoyo mayoritario de la Cámara. En muchas ocasiones no es tanto la ley, sino las personas que se ponen al frente, lo que significa la regeneración de una institución", ha remachado.