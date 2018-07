Sánchez pide a los grupos que apoyen el "último paso" para renovar RTVE tras la votación fallida en el Congreso

Actualizado 17/07/2018 14:12:49 CET

PP y Ciudadanos critican el "decretazo" del socialista y le recuerdan la dificultad de un Ejecutivo con "escasa" representación parlamentaria

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido apoyo a los grupos parlamentarios en el "último paso" previsto en el decreto ley del Ejecutivo para renovar al Consejo de Administración de RTVE, después de la votación fallida de este lunes en el Congreso, que impidió que la nueva cúpula pudiera ser nombrada.

"Ayer no salió adelante la renovación y lo lamento", ha señalado Sánchez en referencia a la votación de este lunes, en la que el error de dos diputados y la ausencia de otros dos impidió que los candidatos a consejeros consiguieran la mayoría necesaria para ser nombrados. La lista pactada por socialistas y Podemos obtuvo 175 votos favorables, uno por debajo de la mayoría absoluta.

Para el presidente, en este proceso están "los que quieren cambiar las cosas y regenerar la vida democrática del país" y los que "quieren mantener las cosas del pasado". Por ello, y tras agradecer a los partidos que han apoyado esta renovación, ha pedido un último esfuerzo para sacar adelante el "último paso" que propone el decreto --y que supone la elección de un administrador único para RTVE a propuesta del Gobierno-- y "salir del desbloqueo y facilitar una transición" hasta que "se sustancie la elección" a través del concurso público.

Sánchez ha defendido que el decreto ley "ha forzado a quienes nunca creyeron" en el concurso a "acelerar tiempos" tras un año de lo que ha calificado como "marrullerismo parlamentario" y se ha comprometido a que cuando el concurso público salga adelante, "se cumplirán plazos" e, incluso, "se agilizarán".

CAMBIO EN LA CULTURA AUDIVISUAL

Durante su intervención en el Pleno del Congreso, Sánchez ha criticado que la gestión del presidente saliente de la Corporación, José Antonio Sánchez, es la "viva prueba del intervencionismo y de cómo el Gobierno anterior entendió ente público como un mecanismo de propaganda".

En este sentido, ha hablado de "manipulación informativa", de "consejeros que llevan años sin ser renovados y en representación de partidos políticos que ya no existen" y del "vacío de poder" que, a su juicio, han provocado PP y Ciudadanos "desde hace semanas" para lograr la renovación de RTVE.

"Siendo todo esto grave, lo que más preocupa al Gobierno es la viabilidad presente y futura de la RTVE como servicio público", ha señalado el líder socialista, quien se ha referido al 'streaming' y a las plataformas como Netflix o HBO que "están cambiando la cultura audiovisual en el mundo y el país".

Sánchez ha advertido que este cambio cultural supone un "impacto directo en las televisiones generalistas" y ha señalado que es necesario "hacer frente a ello" porque "en siete años no se ha hecho nada". "Llevan años sin hacer nada, años en los que lo único era el bloqueo político y empresarial del ente público", ha denunciado.

UN "BOCHORNO PARLAMENTARIO"

Ninguno de los partidos que ha apoyado la renovación de la Corporación se ha referido a este tema durante sus intervenciones en el Congreso. Sí lo han hecho los dos partidos que más han criticado la acción del Gobierno en este sentido: PP y Ciudadanos.

El portavoz parlamentario 'popular', Rafael Hernando, ha hablado de "bochorno al Parlamento" y de "sonoro ridículo" para referirse al proceso fallido de renovación de RTVE y ha pedido a Sánchez que retire el "decretazo".

También le ha pedido que no acuse a PP y Ciudadanos de bloquear la renovación y ha asegurado que si el cambio de cúpula no se produjo antes es porque el propio líder del PSOE "se negó" a hacerlo. "No use el pasado para fracturar el presente", le ha recomendado.

Hernando ha coincidido con el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, en recordar a Sánchez las dificultades que tendrá el Gobierno para sacar adelante las medidas que pretende con la "escasa representación" con la que cuentan en el Parlamento. "No puede aprobar ni un dedazo, ni un decretazo", ha indicado el líder 'naranja', para quien estas seis semanas de proceso de renovación "han hecho mucho más daño" a RTVE "que el PP en siete años".