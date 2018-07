Sánchez reclama al Congreso la renovación de RTVE y avisa: "Si no lo hace, el Gobierno no va a mirar a otro lado"

Publicado 18/06/2018 23:15:54 CET

MADRID, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reclamado este lunes a los grupos políticos de la Cámara Baja que "ponga en marcha la elección de miembros del Consejo de Administración de RTVE" esta misma semana. "Si no lo hace, el Gobierno no va a mirar hacia otro lado", ha avisado.

Sánchez se ha expresado así en una entrevista en TVE recogida por Europa Press, la primera que concede desde que llegó a La Moncloa, y en la que ha instado a la oposición a activar el proceso de renovación del Consejo del ente público, toda vez que el mandato de su presidente, José Antonio Sánchez, expira el próximo 22 de junio.

"Sería absurdo que un Gobierno no permitiera que se renovara el Tribunal de Cuentas o el Consejo General del Poder Judicial. El compromiso es tener una RTVE que no esté al dictado de ningún Gobierno", ha señalado.

Por eso, el jefe del Ejecutivo ha asegurado que le "gustaría" que el acuerdo para la puesta en marcha de esta renovación "se fraguara" esta misma semana en el Congreso de los Diputados con el mayor de los consensos posible.

Eso sí, Sánchez ha avisado de que si esto no ocurre, el Gobierno "no va a mirar hacia otro lado", y se verá obligado a "instar" a que este proceso "no se postergue".