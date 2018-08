El secretario de Estado de Educación admite que será "complicado" sustituir la LOMCE esta legislatura

Publicado 22/07/2018 18:54:56 CET

Recuerda a los obispos que "no hay una sola sentencia favorable" a que la asignatura de Religión tenga que contar para la nota media

MADRID, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de Educación, Alejandro Tiana, admite en una entrevista a Europa Press que será "complicado" sustituir durante esta legislatura la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), aprobada en 2013 por el gobierno de Mariano Rajoy y que el PSOE reclamaba derogar cuando estaba en la oposición.

Para el 'número dos' de Isabel Celaá en el Ministerio de Educación y Formación Profesional, "hacer una ley de conjunto del sistema educativo es un trabajo largo" para una legislatura "muy especial" como la actual, "porque es como máximo media legislatura", precisa Tiana en la entrevista, aunque recuerda que el Gobierno cambiará "lo antes posible" algunos de los artículos de la LOMCE, también conocida como 'Ley Wert', tal y como anunció la ministra en su primera comparecencia en el Congreso.

"La LOMCE fue una ley que se impuso legítimamente pero sin buscar acuerdos en la comunidad educativa y la comunidad política, y una ley que nace así, nace mal", sostiene Tiana, que fue uno de los impulsores de la LOE, la ley educativa aprobada en 2006 por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y sobre la que se sustenta la LOMCE, una circunstancia que dificulta, según el secretario de Estado, su derogación.

"La situación actual es muy compleja porque, en realidad, lo que está vigente es la LOE con una serie de cambios de la LOMCE, y cuando se deroga algo no vuelve a ser vigente lo anterior. Tienes que sustituirlo", argumenta.

Sin embargo, el exrector de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) no renuncia a buscar un acuerdo educativo con el resto de formaciones políticas. "Vamos a ver si somos capaces de acordar una ley que tenga una cierta estabilidad, pero eso requiere muchas conversaciones, negociaciones y contactos. Es una tarea que seguramente lleve más tiempo. Vamos a ver hasta dónde llegamos", apostilla.

En ese sentido, Tiana enarbola el ofrecimiento de la ministra Celaá a los grupos parlamentarios cuando el pasado 11 de julio presentó en el Congreso sus propuestas al frente de Educación. "Nuestro empeño en el Ministerio, ella lo dijo una y otra vez, es llegar a acuerdos y establecer sistemas de diálogo", asegura.

SIN INTENCIÓN DE "ATACAR" A LA CONCERTADA

En aquella la comparecencia, Celaá anunció la derogación del Real Decreto Ley 14/2012 de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo, aprobado en 2012 por el ejecutivo de Rajoy, y también modificaciones puntuales de la LOMCE, como el artículo 109.2, que la ministra calificó como un "eufemismo" provocando "preocupación" en algunas organizaciones de la escuela concertada.

Según Tiana, ese artículo permite que en los nuevos barrios de las ciudades "se cubra la escolarización con centros concertados" postergando la creación de centros públicos. "Determinadas actuaciones de determinadas comunidades autónomas han hecho dejación del papel prioritario que deberían conceder a la educación pública y se lo han pasado a la concertada. Eso no tiene sentido", explica.

Por ello, el secretario de Estado de Educación considera que la próxima modificación de este artículo de la LOMCE es "una llamada clara" a los gobiernos autonómicos para que no sitúen al sistema educativo público en una posición "de subsidiaridad de la concertada". "No tenemos intención de atacar la educación concertada. Los centros que hacen las cosas bien no tienen que sentirse preocupados", asegura reconociendo el "caracter complementario" y la "diversidad" de la escuela concertada.

LA EDUCACIÓN DIFERENCIADA, "SIN PESO"

Durante la comparecencia en el Congreso, la ministra Celaá también anunció que el Gobierno abrirá un diálogo con los centros concertados de educación diferenciada, la que separa físicamente a niños y niñas, con el objetivo de "acordar" un modelo educativo "igualitario".

Según el secretario de Estado de Educación, este anuncio no significa que el Gobierno se plantee la retirada de los conciertos a estos centros, como pedía el PSOE en la oposición. "No queremos crear más conflicto del que debe haber", desliza Tiana relativizando el debate. "En realidad son pocos centros, numéricamente es un sector muy pequeño, tiene un peso simbólico pero no peso real en el sistema educativo, y me parece razonable optar por un proceso de diálogo", defiende Tiana.

"Lo que ha dicho la ministra es "vamos a hablar con estos centros antes de tomar una decisión", añade para recordar que, en el caso hipotético de que se retiraran los conciertos a la educación diferenciada, la decisión "no tendría un efecto inmediato" porque "depende de cada comunidad autónoma".

"DISCREPANCIAS" POR LA RELIGIÓN

Otra de las medidas del nuevo Gobierno de Pedro Sánchez que ha generado polémica es la decisión de que la asignatura de Religión deje de computar para la nota media del alumnado. "Con las demás religiones nunca hemos tenido conflicto", apunta Tiana aludiendo a la Conferencia Episcopal Española (CEE), que ha criticado la transformación en obligatoria de la asignatura Valores Éticos y Cívicos en detrimento de Religión.

Tiana, que fue secretario general de Educación entre 2004 y 2008, recuerda que las "discrepancias" de la Conferencia Episcopal con los ejecutivos socialistas han sido frecuentes, y las atribuye a la interpretación de los acuerdos de España con la Santa Sede. "Tradicionalmente el PP ha sido más generoso en la interpretación de esos acuerdos", afirma.

"Los acuerdos te dicen que la religión católica debe ser tratada de manera equivalente a otras materias. No establece que haya una asignatura alternativa a la religión ni que se tenga en cuenta la nota para hacer media para entrar a la universidad, y en eso dirán lo que quieran, pero no hay una sola sentencia favorable en ese sentido", argumenta Tiana para defender la decisión del Gobierno.

"Vivimos en un mundo plural y es evidente que las personas con conviciones religiosas tienen pleno derecho a que sean respetadas, pero los que no tienen esas conviciones también tienen los mismos derechos. Y lo que vamos a hacer es respetar los derechos de unos y otros", sentencia el 'número dos' del Ministerio de Educación.

Sin embargo, Tiana no precisa todavía cuándo dejará Religión de contar para la nota media. "Nuestra idea es que los cambios principales en la LOMCE los veamos a la vuelta del verano y estén aprobados el curso que viene, pero trabajamos como si no hubiera mañana", pronostica.

SIN NOTICIAS DEL INFORME DE ADOCTRINAMIENTO

Cuando se cumple un mes desde que tomara posesión de la secretaría de Estado de Educación, Tiana admite que sigue teniendo asuntos por resolver, como averiguar si existe un informe de la Alta Inspección Educativa sobre el contenido de libros de texto de diferentes comunidades autónomas, como reclama Ciudadanos, que ha denunciado reiteradamente casos de "adoctrinamiento" en libros escolares utilizados en Cataluña, según la formación naranja.

"Aquí no estaba", asegura aludiendo al despacho que le traspasó el anterior secretario de Estado Marcial Marín. "Supongo que en algunas altas inspecciones han tenido que trabajar sobre ello, pero no tengo claro que exista un informe en sí, por eso he preguntado si hay algo", añade.

Tiana dice tener "mucho interés" en conocer el contenido de ese informe si existiera. "Es un tema muy importante porque, más allá de los informes, para la situación actual y futura de España la relación del Estado con Cataluña es clave, y cuánta más información al respecto mejor para nosotros y para todos, porque se trata de buscar soluciones a algo que es complejo", explica.