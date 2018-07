Televisiones, diarios, revistas y radios critican las restricciones a la publicidad del proyecto de Ley del Juego

Actualizado 28/02/2011 14:01:05 CET

La Asociación de Editores de Diarios Españoles (AEDE), la Unión de Televisiones Comerciales Asociadas (Uteca), la Asociación de Revistas de Información (Ari), la Asociación Española de Radiodifusión Comercial (AERC) se han unido para criticar las restricciones publicitarias impuestas por el proyecto de Ley del Juego.

El proyecto de Ley, actualmente en trámite parlamentario, regula el sector del juego en España, que hasta ahora no contaba con una regulación a nivel estatal, y especialmente las apuestas 'on line'. En este sentido, el proyecto de ley contempla una serie de medidas para actuar contra las casas de apuestas que operen sin licencia en España desde servidores alojados en el extranjero, como dirigirse contra los medios de comunicación en que se anuncien.

De hecho, en la actual redacción del proyecto de Ley, si el anunciante de un juego carece de una licencia, y por tanto está al margen de la legalidad, el medio donde se inserten sus anuncios podrá ser sancionado por infracción grave con una multa de entre cien mil y un millón de euros.

Asimismo, si el anunciante no pagase los impuestos, se le exige al medio de comunicación responsabilidad solidaria, lo que las asociaciones juzgan un sinsentido. "Los medios sólo pueden ser responsables de su actividad en cuanto soportes, pero está fuera de sentido jurídico someterles a una responsabilidad fiscal que no les es exigible", han expresado.

Las asociaciones de medios de comunicación comerciales entienden que este tipo de medidas les otorgan responsabilidades administrativas y fiscales "carentes del menor sentido jurídico". Asimismo, las asociaciones consideran que, al impedir que las casas de apuestas 'on line' que actualmente operan sin licencia en España pueda anunciarse en medios de comunicación una vez que se apruebe la Ley hasta que se les conceda una licencia, se está restringiendo "arbitrariamente" y demorando las inserciones publicitarias.

Actualmente estas casas de apuestas 'on line' operan en España sin licencia, ya que no existe ninguna ley que regule su actividad, pero invierten cada año en España más de 100 millones de euros en publicidad y patrocinio, según estimaciones de la Asociación Española de Apostadores por Internet (AEDAPI), la Remote Gambling Association (RGA) y la European Gaming and Betting Association (EGBA).

"Si finalmente la Ley del Juego saliese adelante en su redacción actual, se daría la incongruencia de que, una vez entrase en vigor la ley y hasta que la autoridad competente no expidiese los títulos habilitantes, los anunciantes no podrían hacer publicidad, y el conjunto de medios se quedaría sin esos ingresos", advierten desde los medios.

Las asociaciones de medios critican también "la restricción inherente a los anuncios de juegos respecto al resto de inserciones publicitarias", que, según señalan vienen a sumarse a las que se han aprobado para productos como el alcohol o el tabaco, o respecto a la supresión de anuncios societarios en prensa, cuando "cada una de ellas vulnera el derecho fundamental a la libertad de expresión y difusión publicitaria de cualquier actividad lícita".

Con esos argumentos, AEDE, AERC, ARI, y UTECA solicitan a las Cortes que se incorporen las oportunas enmiendas al proyecto de ley. Se han dirigido también al vicepresidente primero del Gobierno para trasladarle sus puntos de vista.

Las asociaciones solicitan ahora que la comprobación sobre la legalidad de los anunciantes de juegos y los medios donde pueden anunciarse corresponda a la Administración, y no a ellas, y que los posibles principios de autorregulación sobre los títulos habilitantes sean asumidos por los anunciantes.