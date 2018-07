El temporal cierra carreteras y puertos de montaña en el País Vasco

Actualizado 27/01/2006 23:02:00 CET

MADRID, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

Tal y como se había anunciado, el temporal avanzó y se instaló en buena parte de la península. Aunque la bajada de temperaturas ha sido general, las precipitaciones en forma de nieve han sido especialmente abundantes en el País Vasco donde mantuvo cerradas carreteras, puertos y colegios. En el sur, las flotas pesqueras de Huelva y Cádiz permanecieron cerradas durante toda la jornada.

No se puede decir que el frío ha colapsado el País Vasco, pero casi. En esta comunidad once colegios no pudieron abrir sus puertos a causa de la nieve. Ocho de ellos están en Vizcaya, dos en Guipúzcoa y uno en Alava. Además nueve centros más tuvieron problemas de falta de profesorado, alumnado o transporte a causa de la nieve.

Los servicios de emergencias tuvieron que ayudar a un grupo de 40 escolares que se encontraban en un albergue en Barría trasladarse hasta Llodio porque aunque la nieve no bloqueaba la carretera, era imprescindible conducir con mucha precaución.

Probablemente los conductores no recibieron con tanta alegría este temporal. Entre las nueve y las nueve y media de la mañana tres camiones quedaron atravesados en la A-8 entre las localidades guipuzcoanas de Zarautz e Itziar, que mantuvieron la carretera cortada durante dos horas. Para retirarlos fue necesario que actuaran diez máquinas quitanieves.

En Bilbao se suspendieron algunos servicios de autobuses que tenían como destino San Sebastián o Galicia. Otros vehículos que iban camino a Medina, Villarcayo y León tuvieron que darse la vuelta por los problemas existentes en carretera. Además, el aeropuerto de Loiu tuvo que cerrar su pista central durante varias horas por los daños sufridos al caerle un rayo, lo que obligó a desviar tres vuelos para que utilizaran otra pista.

MÁS CAMIONES

En Santander estuvieron cerrados al tráfico los puertos de La Sía, Alisas, Altos del Asón y Palombrera. En los Tornos un camión se cruzó en la calzada que mantuvo cortado el puerto.

En Castilla y León la Guardia Civil de Burgos y Palencia mantuvo retenidos a los camiones que circulaban por la N-627 y la N-611 en dirección a Cantabria por el temporal. En Valladolid estuvieron cerrados los puertos de Portillo de la Sía y Lunada y en otros cinco se necesitaba el uso de cadenas para circular por ellos.

En Cataluña, la nieve afectó especialmente a las comarcas de Garrotxa y el Ripollès, en Gerona, donde se alcanzaron grosores de entre cinco y diez centímetros. Aunque no fue precisa la intervención del servicio de emergencias, fue necesario el uso de cadenas en varias carreteras y en Andalucía las flotas pesqueras de Huelva y Cádiz permanecieron amarradas a puerto durante toda la jornada.