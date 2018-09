Varios diarios estadounidenses se unen para lanzar una página web de pago en la que colgar sus noticias

Actualizado 26/01/2011 16:12:52 CET

26 Ene.

Ongo, la compañía creada el año pasado por Gannett, The New York Times Company y The Washington Post Company, ha presentado una nueva página web (www.ongo.com) en la que, a cambio del pago de una cuota mensual, se podrán acceder a las noticias publicadas por algunos de los diarios más prestigiosos.

Pagando 6,99 dólares al mes, los usuarios de esta plataforma podrán acceder a la información elaborada por Associated Press (AP), todos los contenidos de la edición impresa de 'Washington Post', 'USA TODAY', 'New York Times Picks' y una selección de artículos de 'The New York Times' y 'Financial Times'. Además, los que por 0,99 dólares más al mes, los usurios podrán suscribirse a uno de los siguientes periódicos: 'The Guardian' o 'The Boston Globe'.

La iniciativa tendrá que competir con Google News, el agregador gratuito de noticias del buscador, que ha generado algunas críticas entre los editores de prensa e, incluso, que algunos como el magnate Rupert Murdoch hayn decidido sacar algunas de sus cabeceras del servicio.

Ongo, que cuenta con un presupuesto inicial de 12 millones de dólares, nace con la intención de "ofrecer a los consumidores una nueva manera de leer, descubrir y compartir noticias", según señala la compañía en un comunicado. La web se puede ver desde el ordenador, los nuevos teléfonos inteligentes y algunas tabletas.

Asimismo, la plataforma incluye herramientas para facilitar la lectura y compartir la información con otros usuarios. En este sentido, desde Ongo se afirma que "muchos de los actuales agregadores de noticia" no están bien estructurados, "llenos de links y anuncios", lo que "obliga a los lectores a salta de un sitio a otro".