Vitoria sanciona un exceso de aforo en el fin del Ramadán

Actualizado 02/09/2011 16:00:19 CET

VITORIA, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Vitoria, Javier Maroto, ha anunciado este viernes que ha iniciado un expediente sancionador contra la asociación de colectivos musulmanes Sunna por "incumplir las leyes municipales" al triplicar el aforo en el polideportivo del centro cívico Aldabe durante la celebración del final del Ramadán.

Maroto ha realizado este anuncio durante la rueda de prensa semanal que se ha celebrado en el Consistorio vitoriano donde ha informado de que la asociación de colectivos musulmanes solicitó el polideportivo del centro cívico Aldabe, con un aforo máximo de 400 personas, para celebrar el final del Ramadán, ya que las mezquitas de la ciudad no disponen de grandes espacios para acoger a tantos fieles.

Durante la celebración, Aldabe acogió alrededor de 1.500 personas, lo que triplica el aforo del equipamiento municipal, por lo que el alcalde ha decidido iniciar un expediente sancionador al considerar que se trata de "una infracción muy importante de la normativa municipal".

El primer edil ha recordado que cuando se supera el aforo y sucede algún incidente "es el Ayuntamiento quien tiene las responsabilidades, también las económicas, que se pagan con el erario de todos los vitorianos". "Las normas municipales están hechas para que se cumplan por todos: por los de aquí y por los de fuera", ha zanjado.

Para Maroto "sería una tomadura de pelo permitir a una asociación que sabiendo que puede ocupar 400 plazas la llena con 1.500 personas y que no les ocurra nada". "Este ejemplo puede servir para que otros vean que no vale saltarse las normas a la torera y que no hay excepciones con determinados colectivos", ha indicado.

MEZQUITA EN ZARAMAGA

En este sentido, el alcalde ha hecho referencia a la polémica surgida a raíz de la ubicación de una nueva mezquita en la calle Martín Olabe que provocó el rechazo vecinal y la recogida de 2.000 firmas para que cambiara de localización.

El alcalde ha calificado como "desafortunada" la ubicación en la calle Martín Olabe y ha confirmado que ahora se plantea que los antiguos vestuarios de La Vitoriana, en el barrio de Zaramaga, acojan el nuevo templo. Sin embargo, ha advertido de que "sólo habrá una ubicación alternativa si se consigue el consenso vecinal suficiente".

"No se puede pedir una lonja para 90 y luego llenarla con 1.500 como han confesado los propios colectivos, lo que pone de manifiesto la preocupación de algunos vecinos con la ubicación de las mezquitas", ha defendido.