Marlaska toma hoy declaración a otros ocho mandos militares sobre la causa de la contratación del avión

Actualizado 22/09/2008 9:41:09 CET

MADRID/VALLADOLID, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska tomará hoy declaración a otros ocho mandos militares sobre la causa que investiga la cadena de subcontrataciones que el Ministerio de Defensa encargó a la agencia de la OTAN Namsa para contratar el vuelo, que se estrelló en Trabzon (Turquía) cuando regresaba de una misión en Afganistán causando la muerte de 62 militares españoles el 26 de mayo de 2003.

A partir de las 10 horas están citados el teniente coronel Jesús María Cirujano Pita; el sargento Tomás Lidón Blasco, el teniente coronel Manuel Godoy Malvar, jefe de ASPFOR V; el comandante Antonio Martínez de los Reyes, el brigada Manuel Ramos Frait y el coronel Jaime Coll Beejam, jefe de ASPFOR I.

Además, Marlaska ha citado también al jefe del Mando de Apoyo Logístico a las Operaciones de la Fuerza de la Maniobra, Luis Casteleiro; y al coronel Miguel Romero, ex jefe de la Tercera Sección del Estado Mayor.

Estas declaraciones forman parte de las 45 comparecencias ordenadas por Grande-Marlaska a petición de las familias de las víctimas del accidente, entre las que se encuentra la del ex jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), el teniente general Félix Sanz Roldán, que ocupó este cargo a partir de junio de 2004 y que está citado para el lunes 29 a las 10.00 horas.

En la causa, que la Sala de lo Penal obligó reabrir en enero pasado, se encuentran imputados el jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), almirante general Antonio Moreno Barberá; al jefe del Estado Mayor Conjunto (JEMACON), general de División Juan Luis Ibarreta; el jefe de la División de Operaciones del EMACON y del Grupo de Control del Contrato, contraalmirante José Antonio Martínez; el coronel jefe de la Sección de Logística de la División de Operaciones de EMACON, Joaquín Yáñez; y el comandante de la Sección Logística de este departamento, Alfonso Elías Lorenzo.

SIN PERMISO DE FOMENTO

El pasado lunes 15 tuvo lugar el último turno de comparecencias en el Juzgado de Instrucción número 3, que dirige Grande-Marlaska, donde el ex subdirector general de Control de Transporte Aéreo de la Dirección General de Aviación Civil Luis Rodríguez Gil aseguró que el avión Yakovlev-42 no tenía su permiso para realizar el vuelo en el que se produjo el accidente, informaron hoy fuentes jurídicas.

El ex alto cargo del Ministerio de Fomento señaló que su Departamento no concedió el certificado de aeronavegabilidad al Yak-42 para el vuelo en el que se produjo el siniestro porque se trataba de una misión militar ajena a sus competencias. Un informe elaborado por el coronel auditor Ricardo Fortún en diciembre de 2003 por encargo del ex ministro de Defensa Federico Trillo señalaba, sin embargo, que el avión contaba con un permiso de Aviación Civil para volar en España.