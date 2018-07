La explosión de Cornellà (Barcelona) se produjo por una acumulación de gas

Actualizado 26/01/2007 12:37:09 CET

CORNELLÀ DE LLOBREGAT (BARCELONA), 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La explosión registrada esta mañana en un piso de Cornellà de Llobregat (Barcelona) se produjo por una acumulación de gas de varios días, según explicó el jefe de la división operativa de los Bomberos, Antoni Guixà.

Guixà, que aclaró que es "normal" que la explosión se projera a primera hora de la mañana, cuando "se retoma la actividad", explicó que los bomberos "encontraron fuego en los contadores de gas".

También comentó que una vez revisada la estructura del edificio afectado, se puede constatar que "hay bastantes tabiques afectados". No obstante, los vecinos del número 38 de la avenida Port Diagonal ya están regresando a sus viviendas. Los vecinos de los edificios 36 y 34 todavía no han podido hacerlo.

La explosión se produjo sobre las 6.35 horas en el séptimo segunda del número 36 de la avenida Porta Diagonal de la población, junto a la ronda de Dalt.

La explosión destrozó el piso, incluido el balcón, y la onda expansiva afectó todo el edificio, que tiene 18 viviendas, y un radio de 50 metros, por lo que los cristales de algunos vehículos estacionados en la calle se rompieron.

A consecuencia de la explosión, una menor de dos años y medio murió en el acto a consecuencia de "una parada cardiorespiratoria", según explicó el director de servicios preventivos del Servicio de Emergencias Médicas, Jaume Gil.

El padre de la niña fue quien bajó a la pequeña a la calle para que fuera atendida por los servicios médicos que intentaron reanimarla durante media hora sin éxito. La familia de la menor fallecida está recibiendo apoyo psicológico.

SIETE HERIDOS LEVES.

De las 41 personas que había en el edificio en el momento de la explosión, 21 tuvieron que ser atendidas, 14 de ellas por crisis de ansiedad. Las otras siete fueron evacuadas con heridas leves a los hospitales de Bellvitge y la Creu Roja de L'Hospitalet.

Los cuatro heridos trasladados a Bellvitge, tres hombres de 39, 41 y 42 años con politraumatismos y una mujer de 45 con una fractura de nariz, ya han sido dados de alta, mientras que los tres de Creu Roja, también leves, permanecen en el hospital.

Un total de 23 dotaciones de los Bomberos se han desplazado al lugar, además efectivos de la Policía Local y ambulancias. También se encuentran en la zona técnicos de Gas Natural, así como responsables del ayuntamiento de Cornellà, que revisan la estructura del bloque de siete plantas.

"ESPLÉNDIDA" COLABORACIÓN.

El conseller de Interior, Relaciones Institucionales y Participación, Joan Saura, se trasladó a la zona de la explosión, desde la que destacó la "espléndida" colaboración entre Ayuntamiento, Bomberos y demás servicios de emergencia.

Saura, que visitó a los padres de la niña fallecido, comentó que se están investigando las causas concretas de la explosión y garantizó una atención "adecuada" a todas las víctimas.

El alcalde de Cornellà, Antoni Balmón, comentó que falta realizar un recuento total de las personas que vivían en el número 36, porque aunque había 41 personas en el interior en el momento de la explosión puede que el número de residentes sea mayor.

Balmón aseguró que la estructura del edificio no está afectada, destacó que lo más importante es la seguridad de los vecinos y garantizó un alojamiento a todos los que no puedan realojarse por su cuenta, con el objetivo, según dijo de que "no tengan que preocuparse por nada".

OFICINA DE CRISIS.

Los vecinos de los inmuebles afectados han sido alojados en el hotel Novotel, situado junto al lugar de la explosión, donde también se ha instalado una oficina de gestión de la crisis de la que forman parte los servicios de emergencia, las compañías de seguros y Gas Natural.

La compañía confirmó que ha cortado el suministro a 660 clientes en un perímetro "amplio" de la zona, y que irá devolviendo el servicio a medida que pueda hacerse en condiciones de seguridad.

Gas Natural ha desplazado desde 15 minutos después de la explosión a técnicos y responsables de la compañía que colaboran con Bomberos y Policía científica para aclarar las causas de la explosión.