La Junta de Andalucía entiende que la familia estudie pedir responsabilidades por "errores" judiciales

Actualizado 31/03/2008 16:16:05 CET

López asegura que el juez Tirado no pidió "refuerzos ni horas extraordinarias" para el Juzgado número 1 de lo Penal de Sevilla

SEVILLA, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Justicia en funciones de la Junta de Andalucía, María José López, aseguró hoy que entiende que la familia de Mari Luz Cortés estudie pedir responsabilidades al Ministerio de Justicia por los "errores" que han provocado que el presunto asesino de su hija no cumpliera la sentencia firme que le condenó por abusar de su propia hija y señaló que la labor de las administraciones se centra ahora en "tratar de dejar esclarecido donde están los errores y las dilaciones" registradas en el caso "de forma inadecuada".

En declaraciones a los periodistas en los pasillos del Parlamento andaluz, donde asistió a la reunión constitutiva del nuevo Grupo Socialista, López indicó que entiende a la familia y al padre de Mariluz, "que ha sido un hombre muy sensato a lo largo de estos dos meses y ha estado muy equilibrado", por lo que defendió que "si entienden que deben dirigirse al Ministerio" para pedir responsabilidades, "que lo hagan".

La titular andaluz de Justicia insistió en todo momento en que la responsabilidad de que el presunto asesino de Mari Luz Cortés no cumpliera la sentencia firme que le condenó por abusar de su propia hija recae "exclusivamente" sobre el juez titular del Juzgado número 1 de lo Penal de Sevilla, Rafael Tirado, a quien "nadie pudo avisar" de que Santiago del Valle continuaba en libertad porque dicho juez "nunca" inició la ejecución de la sentencia condenatoria de 2002.

"Las causas con presos tienen especial consideración en los juzgados de lo penal y este tipo de procedimientos no admiten ningún tipo de dilación, por lo que no hay excusa ni resquicio alguno para que la ejecución de la sentencia no se hubiese producido" cuando había sido dictada en diciembre de 2005, recordó López, que destacó que los juzgados andaluces disponen de un sistema telemático "de aviso y control de todas las causas de ejecución de sentencia donde se pueden sacar listados temporalmente para averiguar en qué momento de la ejecución está el proceso".

En este sentido, la consejera en funciones subrayó que la investigación abierta por la Junta sobre el Juzgado de lo Penal número 1 de Sevilla, que ha sido remitida al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), concluye que "en toda la legislatura no hubo solicitud de refuerzo ni horas extraordinarias para compensar a funcionarios por si había trabajo extraordinario", así como que cuenta con "ocho funcionarios, la plantilla al completo y durante toda la legislatura".

López, que defendió que el CGPJ debe sancionar por "falta grave o muy grave" al juez Tirado, reiteró que "el juez es quien impulsa el procedimiento y tiene que estar alerta y al tanto de que la ejecución de la sentencia se ha llevado a cabo". "Quien impulsa la ejecución de una sentencia no es una funcionaria, sino el órgano judicial, que en este caso es el juez titular", concluyó.