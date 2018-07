Más de un millar de personas exigen más ayudas a la administración para los afectados por la explosión de Tui

Publicado 01/07/2018 18:06:46 CET

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un millar de personas se han manifestado este domingo para reclamar más ayudas de la Administración para los afectados por la explosión de la empresa de pirotecnia de Paramos, en Tui (Pontevedra), que tuvo lugar el pasado mes de mayo, según informó la organización de la marcha.

La movilización comenzó a las doce del mediodía en el Área Panorámica de Tui y ha finalizado en la plaza de la Inmaculada.

La manifestación discurrió bajo una intensa lluvia y marcada por las camisetas blancas con crespones negros y los remos que, de forma simbólica, han portado algunos participantes para pedir que la Administración "reme en la misma dirección".

"Nosotros remamos en la misma dirección, falta la administración", ha sido el lema central de la protesta con la que se ha escenificado que "los vecinos están unidos", cuando se cumplen 39 días de la explosión de la pirotecnia ilegal que provocó la muerte de dos personas y afectó a numerosas viviendas en Paramos y Guillarei.

"Queremos remar todos en la misma dirección, que las administraciones se unan y trabajen juntas, nosotros nos hemos unido y nos falta que las administraciones dejen de pelearse y echar balones fuera y nos ofrezcan soluciones", ha explicado Lupe Pérez, portavoz de la Asociación de afectados de Paramos-Guillarei.

En el manifiesto central, leído al término de la manifestación, se ha lamentado que "39 días después parece que todo continúa igual, todo cubierto de toldos azules y de los cascotes de aquello que antes llamaban vida".

Entre sus principales reivindicaciones, figura un incremento de las ayudas, puesto que "109.000 euros, en el mejor de los casos no da para pipas", según han denunciado los afectados, que han criticado también el trato recibido por los propietarios de segundas viviendas.

"¿Qué sucede? ¿Estos propietarios son vecinos de segunda que ni la mitad del dinero merecen? ¿Pagan solo la mitad de impuestos?", han proclamado.

"Señores, la situación es excepcional, no existe precedente, por lo que necesitamos que la Administración esté a la altura y se comporte de manera excepcional, en todos los sentidos de la palabra", ha proseguido el manifiesto.

ZONA CATASTRÓFICA Y DESESCOMBRO.

Entre las reclamaciones de los afectados también figura la declaración de la denominada 'zona cero' como zona de emergencia, para que las ayudas percibidas no estén "sujetas a tributación", y que las administraciones asuman el desescombro de la zona más afectada, tanto del espacio público como de las viviendas.

"Lo que queremos nosotros es que sea un desescombro total, que entre en las propiedades privadas, porque nosotros no lo teníamos antes, no queremos que esta zona cero no sea un desierto de habitantes ni una zona catastrófica para toda la vida", ha explicado a Europa Press Lupe Pérez.

De momento, están pendientes del estudio sobre los costes de desescombro encargado por el Ayuntamiento, aunque desconocen si alguna administración se hará cargo de financiar estas tareas.

Por otra parte, también han solicitado que las ayudas "sean directas y se concedan por vía urgente", que "no se olviden" de los coches dañados, y que se ofrezca ayuda psicológica a los afectados, más allá de la comprometida por Cruz Roja.

Tras recordar a las dos víctimas de la explosión y mostrar su agradecimiento a la solidaridad ciudadana, han advertido que continuarán con las protestas: "Si tenemos que volver a juntarnos para gritar más alto y más fuerte para que el Estado cumpla con su deber de proteger a los ciudadanos desamparados, así lo haremos".

En la movilización han participado representantes de los partidos de la Corporación municipal, encabezados por el regidor de Tui, Carlos Vázquez Padín, así como de distintas formaciones políticas, como el portavoz de En Marea, Luis Villares, y Alexandra Fernández, portavoz de esta misma formación en el Congreso.

PETICIÓN DE EN MAREA.

Desde En Marea se ha anunciado que se pedirá tanto en el Parlamento de Galicia como en el Congreso que se hagan efectivas las ayudas prometidas y que se declare zona catastrófica Paramos-Guillarei.

Luís Villares ha acusado a la Xunta de estar "haciendo propaganda asegurando que ya están abonadas las ayudas", por ser "es una mentira porque sigue habiendo familias que no recibieron todas las ayudas". Además, ha añadido que no es "aceptable" que la Xunta reduzca las ayudas al 80% del valor de la casa en el caso de primera vivienda y al 40% en el de las segundas.

Además de esta reclamación, En Marea pedirá en el Parlamento que se inicien de inmediato las obras de desescombro, mientras que Alexandra Fernández trasladará al Gobierno central la petición de que se declare Paramos-Guillarei zona catastrófica.