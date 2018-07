El tío de Marta espera que "alguien diga que ocurrió"

Actualizado 26/01/2011 12:23:42 CET

SEVILLA, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

Javier Casanueva, tío de Marta del Castillo, ha aseguradoantes del inicio de la segunda jornada del juicio contra el menor conocido como el 'Cuco', acusado de violar y asesinar a la joven sevillana, que la familia mantiene "la esperanza" de que los implicados citados a declarar "entren en contradicción y alguien arrepentido pueda decir qué ocurrió" con el cuerpo de Marta.

Casanueva, que llegó a los juzgados de Sevilla sobre las 09,00 horas acompañado por el abuelo y el padre de la menor, ha declarado a los periodistas "la familia mantiene la esperanza de que alguno de los implicados pudiera decir el paradero del cuerpo de Marta para así descansar y poder llevar flores a algún sitio". "Es siempre lo que estamos esperando en el juicio aparte de que se haga Justicia", ha añadido.

Preguntado sobre si espera que Miguel Carcaño pueda apuntar nuevamente al 'Cuco' en su declaración, el tío de Marta se ha limitado a señalar que de Carcaño "se puede esperar de todo", por lo que no sabe "si ambos se enfrentarán o se acogerá a su derecho a no declarar". En cualquier caso, ha indicado que "seguiremos esperando el juicio a los mayores porque otra cosa no nos queda".

Sobre si cree que habrá tensión en la sala entre los implicados citados a declarar este miércoles, el tío de Marta ha manifestado que "los implicados se están echando la culpa unos a otros, así que supongo que no habrá mucha sintonía entre ellos". "Mantenemos la esperanza de que entren en contradicción y de que alguien arrepentido pudiera decir qué ocurrió", ha insistido.

Por último, Casanueva ha afirmado que la familia se encuentra "bien aunque la situación es difícil" y ha avanzado que, aunque la madre de la menor, Eva Casanueva, no ha acudido por el momento a las dos primeras sesiones del juicio contra el 'Cuco' para evitar el revuelo mediático sí tiene previsto asistir este jueves.