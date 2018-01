Publicado 19/01/2018 15:07:53 CET

El presidente cambiaría el Estatuto de Autonomía para que "sea cántabro el que ama a Cantabria, venga de donde venga"

MADRID, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente regional, Miguel Ángel Revilla, ha participado este viernes en Madrid en el Día de Cantabria en Fitur, donde se dan cita los representantes de todas las comunidades autónomas y numerosos ayuntamientos de España y de 165 países del mundo para "vender" los atractivos turísticos de sus respectivos lugares, con la diferencia -ha puntualizado- de que "yo lo tengo más fácil que los demás".

Porque "vendemos el mejor producto, que es Cantabria Infinita", ha explicado el jefe del Ejecutivo autonómico ante decenas de personas que se han congregado este mediodía en el stand de la Comunidad en la Feria Internacional de Turismo que se celebra estos días en Ifema, y entre quienes destacaban el ministro de Fomento y exalcalde de Santander, Iñigo de la Serna; su sucesora en este último cargo, Gema Igual; el delegado del Gobierno en Cantabria, Samuel Ruiz; la vicepresidenta, Eva Díaz Tezanos; varios consejeros, como el de Turismo, Francisco Martín; representantes de este sector, del mundo empresarial, social y cultural, además de diputados y alcaldes.

Ante todos ellos, Revilla ha admitido que "vender" y "defender" Cantabria "es muy fácil", y está incluso "tirao" -ha dicho-, antes de valorar las bondades de una tierra que además de contar con un paisaje "único" y "300 días" al año en los que hace "bueno", es "abierta" y "acogedora", así como "profundamente española", y el lugar "donde mejor se come" de España. "Y barato", pues en las zonas rurales "por diez euros te pones ciego de comida".

CANTABRIA, UN OASIS (DE PAZ, TRANQUILIDAD Y CARIÑO)

"Ir a Cantabria es ir a un oasis de paz, de tranquilidad y de cariño", ha comparado su presidente, para invitar a la gente a venir a una región donde "no pasa nada", pues no hay "problemas" ni "tensiones", y "nadie va a plantear separatismos y broncas idiotas", ha garantizado, en alusión al "conflicto" generado en Cataluña, una "barbaridad" que está llevando al "desastre" a un territorio "maravilloso".

Frente a ello, el Gobierno autonómico en general y él en particular, ha precisado, se han empeñado en "hacer de Cantabria un nombre que no supusiese ningún tipo de discriminación para nadie", hasta el punto de que considera "cántabro" a "todo el que llega" a una región donde "recibimos con un abrazo y no preguntamos" de dónde viene.

"Si pudiera yo cambiar el Estatuto de Autonomía", ha reflexionado al respecto Revilla, modificaría el primer artículo de la máxima ley de la Comunidad para que quedase redactado de la siguiente manera: "cántabro es el que ama a Cantabria, venga de donde venga".

RECORRIDO POR CANTABRIA

En su discurso, de media hora de duración, el presidente cántabro ha hecho un recorrido por el paisaje cántabro, que como ha admitido "no es mérito nuestro", describiendo y ensalzando las montañas, que constituyen una especie de "muralla china natural", las playas, el "manto verde" de los valles, con sus ríos, vacas y pueblos. "Uno puede hacer tantas cosas", ha resumido, para recomendar a continuación estancias de "un mes" en la región. "¡Qué menos!", ha exclamado.

Pero también ha destacado otros aspectos, como el hecho de que el idioma español "hablado" naciera en Valderredible", región en la que también nace el río Ebro, que genera un pantano "solidario" desde el que "se riega a toda España", o que en Liébana "empezó todo" en el siglo VIII con el "lebaniego" Don Pelayo, protagonista de la Reconquista de España.

En otro orden de cosas, se ha referido a las infraestructuras de la Comunidad Autónoma, pues si bien "no tenemos tren (de alta velocidad) todavía", sí hay autovías "y gratis", a las que se suman el aeropuerto Seve Ballesteros, que ofrece 22 conexiones internacionales y nacionales y a partir de la próxima temporada 460.000 asientos anuales de Air Nostrum e Iberia a Madrid, o el Puerto de Santander, que en abril estrenará la nueva ruta a la ciudad de Cork, gracias a la cual "todos los días" partirá desde la capital cántabra un ferry hacia Reino Unido e Irlanda.

Todo esto ha llevado a Revilla a transmitir que el 2018 será "muy buen año", "un gran año para Cantabria", después de un 2017 en el que la Comunidad Autónoma ha batido récord de turistas -ha recordado el consejero del ramo, con más de 2 millones de visitantes- o ha encabezado el descenso del paro, y acumula 11.000 desempleados menos desde el inicio la Legislatura. El objetivo es acabarla, ha reiterado el presidente, con 20.000 personas menos sin trabajo y bajar la tasa al 10%.

"Luego dirán que somos un desastre", ha comentado el también secretario general del PRC, que gobierna en coalición con el PSOE, en alusión a las críticas que recibe la gestión del bipartito de las demás formaciones.

Pero "cuando nos vayamos en 2019" --"un rato, unos días", ha precisado Revilla en referencia al parón por las próximas elecciones autonómicas y municipales (previstas en mayo de ese año): "que no se anime la oposición" ha pedido al respecto- entonces en Cantabria habrá unos 20.000 parados, la mitad que había al inicio en 2015. "No está mal", ha considerado el jefe del Ejecutivo.

Esto es fruto, a su juicio, del "sacrificio" y "esfuerzo" realizado desde un "Gobierno honrado" -"en Cantabria no hay corrupción"- y que trabaja con "amor a la tierra".

FITUR, EL MEJOR ESCAPARATE

En el acto también ha intervenido la vicepresidenta, la socialista Eva Díaz Tezanos, para quien Fitur es "el mejor escaparate" para mostrar el "abanico amplio e importante" de atractivos que ofrece la Comunidad al visitante, entre los que ha citado el paisaje o la gastronomía.

La también consejera de Investigación y Universidades, Medio Ambiente y Política Social ha considerado que el 2017 ha sido un año "fantástico" para un sector "pujante" como el del turismo y para la región en su conjunto, que supone "un atractivo para mucha gente" y que recibe a los visitantes "con los brazos abiertos".

EL AÑO DE CANTABRIA, QUE ESTÁ DE MODA

El titular del ramo ha considerado por su parte que este último ha sido "el año de Cantabria", que "está de moda", como reconocen turistas o revistas especializadas. "Los datos son tozudos", ha sentenciado Martín para destacar que la Comunidad Autónoma "va razonablemente bien", "por el buen camino", aunque "podía ir mejor", ha admitido.

Según ha manifestado el responsable de Turismo, en este ejercicio, el tercero de la Legislatura, las cosas empiezan a "redirigirse", por lo que en el Gobierno están "animados" a continuar por la senda emprendida, más en un ámbito que cuenta con un sector "maduro" y "profesional".

ÉXITO DEL AÑO JUBILAR Y MUSEO MINERO EN EL SOPLAO

De aspectos concretos, ha mencionado el Año Jubilar Lebaniego, que está siendo "un éxito absoluto, diga lo que diga la oposición", ya que concluirá, el próximo mes de abril, con más de un millón de visitantes a Liébana, el segundo destino de Cantabria que más ocupaciones ha registrado este año después de Santander, y donde ha habido un 20% más de viajeros internacionales.

Para finalizar, el consejero ha informado de que hace dos días empezaron las obras del museo de la minería que albergará El Soplao, y ha apuntado a la próxima puesta en marcha de sendos planes de promoción del turismo activo y gastronómico.

ALEGORÍA A LA PREHISTORIA

El Día de Cantabria en Fitur ha comenzado en el pabellón regional con artista cántabro Francisco Santibáñez pintando un cuadro sobre el arte rupestre y que supone una alegoría a la Prehistoria.

El pintor, que estos días expone en el centro La Neomudéjar de Madrid, ha terminado el cuadro antes de iniciarse los discursos institucionales.