El interés por el 29,5% de HNA en NH eleva más de un 9% su cotización en el año

11/04/2018

La necesidad de venta del grupo chino puede presionar a la baja el precio

MADRID, 11 Abr.

Los títulos de NH Hotel Group se han revalorizado un 9,5% en el año desde que su máximo accionista el grupo chino HNA --que ostenta el 25,9% en el capital-- anunciara en enero que buscaba comprador para desprenderse de su participación tras el rechazo del consejo de administración de la española, en el la china no cuenta con representación, a su fusión con Barceló.

El interés suscitado por varios grupos hoteleros internacionales por el 29,5% de NH, valorado en unos 660 millones de euros en el mercado, ha propiciado un alza su cotización, rozando hoy el 3% en los primeros compases de la sesión, que se ha moderado al cierre (+0,47%) al desconocerse el precio al que supuestamente Hyatt le compraría al grupo chino HNA su participación.

Al acercamiento del grupo tailandés Minor Hotel se une la cadena estadounidense Hyatt, que según publicó hoy 'Expansión', estudia una alianza con el fondo Londe Star para presentar una oferta.

El mercado bursátil ve con buenos ojos el interés por la operación que sitúa el valor de NH en el escenario "técnico propicio" para incorporar y mantener dicho valor en cartera con el precio objetivo en los 7,70 euros, ha explicado Alejando Núñez, analista de XTB, a Europa Press.

La puja y ofertas que recibirá HNA, en el marco de su plan de fuertes desinversiones, se mantendrá al 'rojo vivo' en estas semanas ante el crecimiento orgánico y sostenido del grupo en el Viejo Continente, donde otros competidores ven una oportunidad para consolidarse en Europa.

"Sus fundamentales en los últimos años apoyan la decisión de compra para cualquier inversor como compañía saneada, con prestigio de marca hotelera en Europa y en especial en España, con crecimiento de ingresos estables y sostenidos, destacando el incremento del 6,8% en el último ejercicio", ha apuntado. El interés de Hyatt, según este analista, radica en su desembarco en España para reforzar su presencia en Europa acaparando un crecimiento considerable para años venideros.

Para Felipe López-Gálvez, analista de Self Bank, la oferta de Hyatt junto con Lone Star tiene sentido estratégico pues permitiría al grupo americano ganar presencia en Europa, una región que supone el 90% del negocio de NH.

Independientemente de si es Hyatt o no el comprador, fondos americanos ya han mostrado interés por activos en España como es el caso de Blackstone, que ha lanzado recientemente una OPA sobre Hispania, y de Starwood, que tiene una 'joint venture' con Meliá. Estos acercamientos demuestran el interés que muestran los inversores estadounidenses en nuestro mercado inmobiliario y turístico.

¿DIFICULTADES EN LA VENTA?.

Desde Bankinter señalan no obstante que el paquete de HNA está "pignorado, lo que dificulta su venta" para el grupo chino que necesita vender activos para reducir deuda de forma urgente. Esa misma necesidad de vender estaría presionando a la baja el precio de venta.

"El principal atractivo de NH a estos niveles de precios es el especulativo porque pueda ser objetivo de una OPA, algo obligatorio si se alcanza el 30%", añaden los analistas de Bankinter.

Por ello, considera que "la diferencia con su cotización actual es, básicamente, especulativa ante la expectativa de una operación corporativa". Probablemente por eso los fondos Blackstone y Starwood realizaron una oferta conjunta preliminar de 650 millones de euros por el 29,5%, indica.

Para Felipe López-Gálvez, analista de Self Bank, para HNA no tiene sentido seguir en una compañía donde pese a ser su máximo accionista esté vetado en el consejo. Además, considera que el hecho de que esta participación esté pignorada "no debería ser mayor problema para la operación, siempre que los fondos fueran destinados a reducir endeudamiento con esos acreedores.

Al ser inferior al 30% la participación ofrecida el comprador está eximido de tener que lanzar una OPA sobre la totalidad de las acciones. Además, "la entrada de uno de estos accionistas sería positiva para NH después del fiasco en la etapa de HNA como accionista", apunta, dotando al consejo de una mayor profesionalidad y en caso de ser Hyatt, de experiencia en el negocio hotelero.

Con la venta HNA lograría importantes plusvalías ya que en el pasado entró pagando un precio inferior a su cotización actual (compró un 4,06% a Amancio Ortega a 4,20 euros y un 8,33% a Intesa por 4,55 euros, cuando a día de hoy cotiza por encima de los 6 euros), señala López-Gálvez.

En esta línea, opina que NH cotiza en estos momentos con una valoración "muy exigente", por encima de las 30 veces de beneficios estimados en 2018. "Buena parte de ese 'sobreprecio' se debe a que el mercado está descontando movimientos corporativos en el valor", concluye.