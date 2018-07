Aerolíneas denuncian a Francia ante la CE por las huelgas de controladores franceses

Publicado 24/07/2018 13:06:56 CET

Las huelgas en Francia se han incrementado un 300% respecto a 2017

MADRID, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

International Airlines Group (IAG), Ryanair, easyJet y Wizz Air han presentado denuncias contra Francia ante la Comisión Europea al considerar que las huelgas de sus controladores de tráfico aéreo infringen los derechos de libre circulación en la Unión Europea.

Las aerolíneas no cuestionan el derecho de huelga, pero en sus denuncias plantean que Francia está infringiendo la legislación europea al no permitir sobrevolar el territorio francés durante las huelgas. En su opinión, los pasajeros que tienen que sobrevolar Francia se ven privados de su libertad de circulación entre estados miembros que no están afectados por las huelgas.

En lo que va del año, las huelgas de controladores de tráfico aéreo en Francia se han incrementado un 300% respecto a 2017. El mes pasado, el Senado francés confirmó que Francia es responsable del 33% de los vuelos que sufren retrasos en Europa. El Senado también considera que el derecho de huelga tiene que ser compatibilizado con la obligación de prestar un servicio público.

Las denuncias identifican un precedente legal para este caso. En 1997, las autoridades españolas presentaron denuncias ante la Comisión Europea tras haber sufrido durante muchos años sabotajes por parte de agricultores franceses a las exportaciones de frutas y verduras procedentes de España en la Unión Europea.

El Tribunal de Justicia de la UE condenó a Francia por la pasividad de sus autoridades ante las acciones de los agricultores y por incumplir su deber de garantizar la libre circulación de mercancías.

Según Eurocontrol, hasta junio de este año más de 16.000 vuelos sufrieron demoras debido a las huelgas de los controladores de tráfico aéreo, afectando a más de dos millones de pasajeros.

El verano pasado, la Comisión Europea señaló que desde 2005 se han producido unas 357 huelgas de ATC en Europa, lo que equivale aproximadamente a un mes al año de disrupciones de los cielos europeos.