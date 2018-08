La Eurocámara promueve un estudio para buscar soluciones a la saturación turística en ciudades de la UE

Publicado 13/08/2018 19:31:58 CET

La comisión de Transporte y Turismo del Parlamento Europeo ha impulsado un proyecto de investigación sobre el impacto del exceso de turismo en los núcleos urbanos y otros destinos de la Unión Europea, a la vez que propone posibles medidas políticas que pueden tomarse en el futuro a nivel comunitario con el fin de evitar los efectos negativos de la saturación turística.

Así, este estudio, cuyo objetivo es investigar las principales causas de esta situación en numerosas ciudades del continente así como los desafíos a los que tiene que enfrentarse el sector turístico, se llevará a cabo por investigadores de la escuela de turismo y hostelería Ostelea y de la Universidad de Lund (Suecia), la Universidad de Stenden (Países Bajos), la Universidad de Brighton (Reino Unido), Breda NHTV (Países Bajos) y el Europea Tourism Futures Institute (ETFI).

A través de este proyecto la Eurocámara busca recabar información sobre la situación de saturación de los principales destinos turísticos europeos, de manera que pueda servir a los responsables políticos de la UE para fijar criterios y vías de actuación para poner en práctica en el futuro las recomendaciones de la investigación.

Las conclusiones preliminares del proyecto 'Impact of over-tourism and possible policy responses', en español 'Impacto del exceso de turismo y posibles respuestas políticas', se presentarán el próximo octubre tras el estudio de 40 casos distintos y una encuesta a los profesionales del sector.

RECOMENDACIONES DE LA OMT.

También este otoño la Organización Mundial de Turismo (OMT) publicará sus recomendaciones a los gobiernos tras una análisis de la saturación turística actual en el mundo y del 'boom turístico' que vive el sector en los últimos años, analizando diversos casos de estudio en Europa, primera región del mundo receptora de visitantes.

El turismo crece de manera exponencial y el pasado año hubo más de 1.300 millones de viajeros en todo el mundo. La gestión de estos flujos es fundamental para la OMT que establece como uno de sus principales objetivos mantener el equilibrio entre crecimiento, cuidado de la naturaleza y mantenimiento de la sostenibilidad.