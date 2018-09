Un avión de Emirates, en cuarentena en Nueva York tras enfermar diez de sus pasajeros

Actualizado 05/09/2018 17:01:53 CET

NUEVA YORK, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un avión de Emirates que cubría la ruta Dubai-Nueva York se encuentra en cuarentena en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy después de que diez de sus pasajeros enfermaran durante el vuelo.

Según ha informado la compañía a través de Twitter, los pasajeros enfermos están siendo atendidos por los equipos de emergencia y el resto de pasajeros podrán desembarcar "pronto".

Statement: Emirates can confirm that about 10 passengers on #EK203 from Dubai to New York were taken ill. On arrival, as a precaution, they were attended to by local health authorities. All others will disembark shortly. The safety & care of our customers is our first priority.