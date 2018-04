IAG, matriz de Iberia e IAG, compra el 4,6% de Norwegian

Publicado 12/04/2018 12:01:06 CET

MADRID, 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

IAG, el 'holding' que agrupa a Iberia, British Airways (BA), Vueling y Ryanair, ha adquirido una participación del 4,6% del capital de Norwegian, una inversión que califica de "atractiva" aunque "minoritaria", según ha comunicado hoy a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

"Esta inversión minoritaria está destinada a establecer una posición desde la cual iniciar conversaciones con Norwegian, incluyendo la posibilidad de formular una oferta de adquisición sobre la totalidad de la aerolínea noruega", señala en un comunicado.

La matriz de Iberia y BA sale así al paso de las noticias publicadas en algunos medios que apuntan a que estaría considerando realizar una oferta por Norwegian Air Shuttle.

En esta sentido, IAG aclara que hasta la fecha tales conversaciones "no han tenido lugar, que no ha tomado ninguna decisión sobre la formulación de una oferta de adquisición en este momento y que no existe certeza sobre si llegará a tomar tal decisión", concluye.