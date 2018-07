USO llevará a Ryanair ante la Inspección de Trabajo por preguntar a los tripulantes de cabina si secundarán la huelga

Publicado 17/07/2018 22:13:11 CET

MADRID, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El sindicato USO ha anunciado este martes que denunciará a Ryanair ante la Inspección de Trabajo tras haber recibido los tripulantes de cabina (TCP) un correo electrónico de la aerolínea irlandesa con una encuesta para saber si secundarán la huelga convocada los días 25 y 26 de julio.

El sindicato acudirá así en las próximas horas a la Inspección de Trabajo al considerar que estos hechos suponen una vulneración del derecho fundamental a la huelga, convocada en España, Bélgica, Italia y Portugal.

"Tras la reunión cerrada ayer con desacuerdo con Ryanair, se reflejó en el acta la ilegalidad de que la empresa contacte con los trabajadores para 'consultarles', como ellos dicen, si irán a la huelga o no. Una vez más, Ryanair sigue su propia ley, no cumple ni siquiera con los acuerdos que rubrica, y ha enviado esta encuesta a los trabajadores con el fin de reventar la huelga", explica Ernesto Iglesias, responsable de Vuelo de USO Sector Aéreo.

Según informa el sindicato, en el correo electrónico la compañía presidida por Michael O'Leary amenaza además a los tripulantes de cabina con remitirles un nuevo mensaje personalizado si no responden a esta cuestión antes de las 18.00 horas de este miércoles y les advierte que cada jornada de huelga secundada les supondrá un descuento de 400 euros en sus nóminas (la tercera parte de la mensualidad de un TCP en España, según los sindicatos).

Igualmente, entre las preguntas de la encuesta remitida figuran cuestiones destinadas a los tripulantes de cabina que esos días no tenían turno de vuelo, a los que se les cuestiona sobre si estarían dispuestos a trabajar en su jornada libre.

La compañía irlandesa también ha remitido un vídeo en el que recuerda que el personal de cabina "no está obligado" a participar en la huelga y los que quieran acudir a su puesto de trabajo son libres de hacerlo y contarán con el respaldo de la empresa. No obstante, pide a los empleados que les informen de si respaldarán o no la huelga de 48 horas para programar la operativa necesaria.

Tras destacar que Ryanair sigue abierta a negociar con los sindicatos, en el vídeo se pide por favor a los trabajadores que informen sobre esta cuestión para poder avisar a los clientes con "el máximo tiempo posible" para evitar molestias.

Con este tipo de actitudes, según el sindicato, "Ryanair está intentando boicotear la huelga fomentando el esquirolismo". "Ya es hora de que se ponga coto a esta compañía, y esperamos que tanto Fomento como Trabajo se impliquen en que Ryanair no siga ejerciendo en nuestro país un colonialismo laboral contra nuestros trabajadores, nuestra legislación y nuestros impuestos", ha incidido el responsable de Vuelo de USO Sector Aéreo.

"En nuestro país, desde hace décadas, la huelga es un derecho fundamental reconocido en nuestros textos básicos. Intentar cuestionarlo es como interrogar a una persona por su orientación sexual o sus creencias religiosas", ha zanjado Iglesias.