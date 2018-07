AESA abre un expediente a Ryanair por posible incumplimiento de los derechos de los pasajeros

Actualizado 27/07/2018 13:47:54 CET

Oscar del Pozo - Europa Press

Tras las cancelaciones por la huelga de la tripulación de cabina

MADRID, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), dependiente del Ministerio de Fomento, ha abierto un expediente a la compañía aérea Ryanair por posibles incumplimientos del Reglamento Europeo 261/2004 sobre derechos de los pasajeros, tras las cancelaciones de vuelos, consecuencia de la huelga de su Tripulación de Cabina de los días 24 y 25 de julio.

La Agencia realizó inspecciones en diversos aeropuertos afectados durante los días de huelga para verificar que si la compañía cumplía con los derechos de los pasajeros. El resultado de esas inspecciones, así como las denuncias o reclamaciones que los afectados presenten ante AESA, será analizado y se actuará en función del mismo.

La Agencia recuerda a todos los pasajeros, cuyo vuelo haya sido cancelado con menos de dos semanas de antelación, que, independientemente de lo que les haya dicho la compañía aérea, tienen derecho a reclamar a la compañía una indemnización que va de los 250 a los 600 euros por los perjuicios causados.

Las afirmaciones de Ryanair de que la huelga es una circunstancia extraordinaria, son contrarias a la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo que considera que una huelga de la tripulación de la propia

compañía no es una circunstancia extraordinaria, por ello, todos los afectados por las cancelaciones de esta huelga de la Tripulación de Cabina, tienen derecho a la indemnización que marca la norma europea, y pueden reclamarla.

En caso de transporte alternativo, la compañía está obligada a buscar la opción más rápida, por ello, no puede ofrecer únicamente plazas en vuelos propios, o uno o varios días después, si existen plazas disponibles en otras compañías en ese mismo día. De no ser así, los pasajeros también pueden reclamar, si no se ha optado por el reembolso del billete.

El transporte alternativo es hasta el destino final y es responsabilidad de la compañía abonar el mismo, por lo que ésta no puede pedir al pasajero que adelante el coste de dicho transporte. En caso contrario, se deben reclamar sus derechos.

COMO RECLAMA EL PASAJERO.

Para reclamar sus derechos (información, asistencia, reembolso o transporte alternativo e indemnización), el primer paso que tiene que realizar los pasajeros es hacerlo en la compañía, para ello debe conservarse la documentación de las reservas.

Además, la reclamación debe ser clara, concisa y legible, es importante consignar con precisión fecha, hora, lugar y causas de la reclamación, así como los datos personales del reclamante y su vuelo.

En caso de no recibir respuesta, o ésta no ser satisfactoria puede presentar una reclamación ante AESA de forma gratuita y sin coste alguno.

La Agencia estudiará la situación y emitirá un informe, en caso de que éste sea favorable a los pasajeros, si la compañía sigue sin responder a sus demandas, se podrá ir a la vía judicial, donde el informe de AESA será determinante.