De la Serna no descarta recurrir a la Policía y Guardia Civil para garantizar la seguridad en El Prat

Publicado 11/08/2017 11:13:22 CET

Dice no tener inconveniente en comparecer ante el Congreso para explicar la situación

MADRID, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, no descarta "ninguna opción" para "evitar situaciones de colapso o de caos" en el aeropuerto de Barcelona-El Prat, especialmente a partir del 14 de agosto, cuando la huelga convocada por los trabajadores de Eulen se convertirá en indefinida, al ser preguntado sobre la posibilidad de recurrir a la Policía y a la Guardia Civil.

Entre estas opciones se encuentra convocar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y en concreto a agentes de la Guardia Civil, si bien el ministro no ha ofrecido detalles de las medidas que se tomarán durante el comité de crisis convocado para hoy en Barcelona.

En declaraciones a la Cadena Ser, De la Serna ha resaltado que el conflicto que ha provocado las colas en El Prat sigue siendo "laboral" y ha negado cualquier tipo de nexo con el problema catalán y, si bien no hay ningún representante de la Generalitat en el comité de crisis convocado, sí ha afirmado que se reunirá con ellos al término de la reunión.

En concreto, después de esta reunión con altos cargos de Fomento e Interior, entre los que se encuentran representantes de las fuerzas de seguridad, el ministro se reunirá con los consellers de Territorio y Sostenibilidad, Josep Rull; de interior, Joaquim Form; y de Trabajo, Dolors Basa, para después reunirse con la alcaldesa de Barcelona.

"No tenemos tomada ninguna decisión, la reunión va precisamente dirigida a evaluar las consecuencias de este escenario", ha subrayado el ministro, que ha añadido que los trabajadores han decidido no poner fin al conflicto en una asamblea que ha calificado de "abracadabrante", pues se plantearon "cuestiones completamente ajenas a la negociación y no debatidas en la mesa de mediación". De la Serna ha calificado esta actitud de "una auténtica falta de respeto al proceso de negociación".

El titular de Fomento ha asegurado que no conoce ninguna negociación entre patronal y sindicatos de ningún sector productivo "en el que se haya llevado a cabo una subida salarial del 18%, además de otras consideraciones, y que [los trabajadores] considere que el incremento sea del 27%".

UN COMITÉ DE HUELGA "INEXPLICABLE"

El ministro se ha referido a las recientes decisiones del comité de huelga como "inexplicables". "Es inexplicable que el comité de huelga haya trasladado a sus trabajadores que lo importante en este conflicto es generar colas en momentos en los que no ha habido huelga convocada", ha reiterado.

"Un comité de huelga que traslada a sus trabajadores que lo importante es generar problemas a los ciudadanos, que se generen cuantas más colas mejor con el objetivo de captar la atención mediática, está provocando un daño terrible, pero esa es la premisa", ha subrayado De La Serna.

De otro lado, el ministro ha valorado el "notable esfuerzo" de Eulen, ya que "aumenta de 30 a 200 euros la propuesta de la empresa", a petición de la Generalitat.

Sobre los paros convocados en Galicia y ante la posibilidad de que este conflicto se vea replicado en otras terminales, el Ministro ha hecho hincapié en que "cada caso será considerado en sus condiciones y con las administraciones competentes", refiriéndose acto seguido a la Xunta de Galicia como actor competente para mediar en los conatos de huelga en las terminales de A Coruña y Santiago.

Finalmente, el ministro también ha declarado que no tiene inconveniente en comparecer ante al Congreso para explicar la situación, si bien ha destacado que antes hay que "tener claro" cuáles van a ser las medidas para solucionar este conflicto.