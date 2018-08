Amazon da luz verde a The Expatriates, producida por Nicole Kidman, y la comedia Upload

Actualizado 03/08/2018 16:21:52 CET

MADRID, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

Amazon Prime Video sigue acumulando nuevos proyectos a su catálogo. La plataforma ha dado luz verde a la producción de la serie dramática The Expatriates, de la productora Blossom Films dirigida por Nicole Kidman, y la comedia Upload, creada y escrita por el galardonado Greg Daniels.

The Expatriates, basada en la novela más vendida de Janice Y.K. Lee y en los guiones de la premiada guionista Alice Bell por The Beautiful Lie, se estrenará exclusivamente en Amazon Prime Video en más de 200 países.

La directora de Amazon Studios, Jennifer Salke, anunció que "la historia teje un tapiz adictivo que sigue a un complejo grupo de mujeres y sus vidas como forasteras en Hong Kong". "Es una exploración irresistible de la fuerza de estas mujeres a medida que perseveran a través de las luchas con el matrimonio, la carrera, la educación de los hijos y la pérdida inimaginable", añadió Salke en un comunicado oficial.

Por su parte, Nicole Kidman comentó que The Expatriates "es sólo el comienzo de nuestro objetivo común [entre Blossom Films y Amazon] de hacer historias deliciosas con algo significativo que decir sobre el mundo".

Otra gran propuesta de la plataforma será la sátira romántica de ciencia ficción Upload de Greg Daniels (The Office, Parks and Recreation), ganador de un Emmy, y su socio productor Howard Klein (The Office, King of the Hill). La serie, compuesta por diez capítulos de media hora de duración, están protagonizados por Andy Allo (Pitch Perfect 3) y Robbie Amell (The X-Files).

La trama tiene lugar en un futuro próximo, donde las personas que están cerca de la muerte pueden ser "subidas" (uploaded) a una vida virtual después de la muerte que ellos elijan. En 2033, la romántica y secreta Nora, nacida en Brooklyn, trabaja en el servicio al cliente para un lujoso entorno de realidad virtual. Cuando Nathan, un joven fiestero de Los Ángeles se estrella en su auto, su novia de alto standing lo sube permanentemente al mundo de la Realidad Virtual de Nora.