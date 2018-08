Las aventuras de un alocado DJ llegan a Sundance TV con What Would Diplo Do?

Actualizado 07/08/2018 16:25:07 CET

MADRID, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El actor estadounidense James Van Der Beerk protagonizará la primera serie de ficción de Viceland, What Would Diplo Do?, que estrenará todos los episodios de la entrega, en exclusiva, el sábado 18 de agosto a las 00:25 horas en Sundance TV. Al día siguiente, a partir de las 18:00 horas la cadena volverá a emitir todos los capítulos.

What Would Diplo Do? sigue la vida de Wesley 'Diplo' Pentz, un DJ pasmado, pero de buen fondo que no para de meterse en problemas, muchas veces de manera intencionada. James Van Der Beek (Dawson Crece) vuelve a la pequeña pantalla con este personaje alocado y carismático basado en el DJ real de fama internacional.

La serie es una sátira sobre la cultura de las discográficas y el 'postureo' que no tiene miedo a regocijarse en el humor absurdo.