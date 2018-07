La Catedral de Mar: Mar (Michelle Jenner) llega a la vida de Arnau

Actualizado 26/06/2018 15:56:31 CET

MADRID, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

Antena 3 emite este miércoles 27 de junio a las 22.40 horas el quinto episodio de La catedral del mar. En esta nueva entrega, Michelle Jenner dará vida a Mar, mientras Josep María Pou encarnará al judío Hasdai, que cambiará la vida a Arnau.

En el quinto capítulo, titulado No somos como ellos, Arnau se encuentra al borde de la muerte, pero gracias a los cuidados de los médicos pagados por Hasdai, el comerciante judío que le acoge en su casa, y tras una larga convalecencia, Arnau se recupera.

Agradecido por cómo arriesgó la vida por sus hijos, y comprendiendo que la peste lo ha dejado sin familia y sin motivos para vivir, Hasdai convence a Arnau de que se haga cambista: Hasdai financia el negocio con su propio dinero, y para que lo ayude le regala a Sahat, al que hace convertirse al cristianismo, pues un judío no puede tener esclavos cristianos. Hasdai está empeñado en convertir a Arnau en un hombre rico.

Un día, el padre Albert se presenta en casa de Arnau acompañado de Mar, una niña de once años, huérfana de uno de los cofrades bastaixos fallecido durante la peste, a quien el sacerdote recogió durante la epidemia. El sacerdote ya no puede tenerla consigo: tendrá que ingresar en un convento... a no ser que la acoja una familia. Mar enseguida encandila a Guillem y a Arnau. Y este decide prohijarla.

Pocos años después, Arnau recibe un día la invitación para asistir a una fiesta en palacio y acepta ir con Mar. Dada la generosa dote que ofrece, es seguro que Mar no tardará en encontrar pretendientes.



En la fiesta, Arnau se encuentra con Margarida Puig. Arnau ordena a Guillem investigar a los Puig, quien descubre que los Puig deben mucho dinero y no tienen con qué pagar.

Pasa el tiempo y Mar sigue sin casarse, e insiste en rechazar a un pretendiente tras otro. Pero Guillem adivina cual es la razón de tanto rechazo.

La serie, dirigida por Jordi Frades, está protagonizada por Aitor Luna; Michelle Jenner; Silvia Abascal; Pablo Derqui; Andrea Duro; Ginés García Millán; Daniel Grao y Josep María Pou

DESPUÉS DEL CAPÍTULO: EL POST

Tras el episodio, Antena 3 emite 'El Post de La Catedral del Mar', un programa especial de producción propia que adentrará a los fans de la serie en el universo de los personajes y descubrirá muchos de los secretos de su rodaje.

Gracias a El Post el espectador pondrá en contexto una ficción basada en la novela de éxito de Ildefonso Falcones inspirada en la cruda realidad de la Edad Media catalana, analizando las claves de la historia que enganchó a más de 6 millones de lectores por todo el mundo.

El Post reconstruye hechos reales como La Peste o las ejecuciones públicas que se vivieron en la Cataluña del SXIV y que también azotan a los personajes de la serie. Además, los actores y actrices protagonistas de la serie hablarán de las controvertidas leyes feudales que tenían que soportar sus personajes, y descubrirán algunos de los trucos de la ficción.