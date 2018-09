El clan Kardashian llega a DKISS con su nueva temporada

Actualizado 13/09/2018 16:14:06 CET

MADRID, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

La familia más mediática de la pequeña pantalla debuta en DKISS este martes 18 de septiembre a las 21:45 horas. La temporadas 13 y 14 de Las Kardashian (Keeping Up With The Kardashians), el reality que ha generado una legión de seguidores en todo el planeta, se emitirán por primera vez en España en abierto.

El foco de atención en los nuevos episodios será Kim Kardashian debido al robo que vivió en su apartamento de París. Mientras la celebritie se encontraba en la Semana de la Moda de la capital francesa, cinco asaltantes irrumpieron en su alojamiento y la trasladaron a la bañera atándola de las manos mientras robaban parte de sus pertenencias.

Los espectadores podrán conocer de primera mano, y bajo el relato de la propia Kardashian, detalles inéditos del suceso que supuso la sustracción de joyas y bienes valorados en 10 millones de dólares y que sembró el miedo en toda la familia. Una de las joyas robadas fue el anillo de compromiso que le había regalado su marido, Kanye West, y que estaba valorado en cuatro millones de dólares.

Kim Kardashian explica entre lloros en uno de los capítulos como llegó incluso a temer por su vida, algo que la atemorizó pensando en su familia y en sus hijos. La estrella relata ante su familia -Kris, Caitlyn, Khloé, Robert, Kendall y Kylieque- cómo pensó en huir cogiendo el ascensor del apartamento, pero no lo hizo porque "si no se hubiera abierto a tiempo estaría muerta".

Otro de los grandes acontecimientos del que los espectadores serán testigo es el nacimiento de Dream, la primogénita de Rob, por lo que el mediático clan presionará a Khloé para que reconduzca su tensa relación con Caitlyn. Mientras tanto las pequeñas Kardashian temen que una mala crítica realizada por la revista Vogue respecto a su línea de ropa, Kendall y Kylie Collection, pueda poner en peligro su carrera sobre las pasarelas.

Las peleas entre Rob y la madre de su hija irán en aumento a lo largo de la temporada y sus hermanas no dudarán en aconsejarle acerca de lo que consideran una relación tóxica con Chyna. Kris también busca poner de su parte para intentar acercase de nuevo a Caitlyn, aunque las heridas siguen muy abiertas entre ambas y Kim seguirá los pasos y los consejos de su madre en este sentido.

Scott y Kourtney protagonizarán nuevas entregas de su maltrecha relación en un intento por volver a estar juntos que se derrumba cuando Scott se lleva a una amiga especial a las vacaciones familiares en Costa Rica.