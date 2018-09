Comedy Central estrena la 4ª temporada de Eres lo peor

Actualizado 14/09/2018 16:59:51 CET

La cuarta temporada de Eres lo peor llega en exclusiva a Comedy Central en dos maratones los sábados 15 y 22 de septiembre a las 22:15 horas. Protagonizada por Chris Geere y Aya Cash, la serie del creador de Orange is the New Black es un reflejo del amor en los tiempos modernos.

Después de la petición matrimonial de Jimmy y su posterior huida al no ser capaz de afrontar su propia decisión, la nueva entrega arranca tras este agridulce final que dejó la tercera temporada. Ahora, separados y con otras relaciones, ambos luchan por pasar página a pesar de encontrarse una y otra vez.

Eres lo peor explora los riesgos del amor en una ciudad como Los Ángeles, cuando dos personas bastante despreciables se encuentran e intentan que las cosas funcionen. Sus protagonistas son el narcisista escritor Jimmy Shive-Overly (Chris Geere) y Gretchen Cutler (Aya Cash), una profesional de Relaciones Públicas incapaz de no autosabotearse.

Los 6 primeros episodios, que llegan al canal este sábado 15 de septiembre, muestran cómo Jimmy se esconde intentando escapar de la realidad. Mientras tanto, Gretchen intenta reconstruir su vida y olvidar a Jimmy. Pero sus caminos no dejan de cruzarse.

La segunda tanda con siete nuevos capítulos será el sábado 22 a las 22:15 horas. Gretchen-céntrico será el pistoletazo de salida de la maratón. En este episodio, la protagonista viaja a casa para conocer a su sobrina recién nacida. Además, Jimmy se dirige hacia una convención de literatura erótica, cuando su novela es interpretada como tal, pese a sus quejas.

Completan el reparto Desmin Borges (Preacher) como Edgar Quintero, veterano de guerra, exvagabundo y anterior compañero de piso de Jimmy; y Kether Donohue (Dando la nota), que da vida a Lindsay Jillian, mejor amiga de Gretchen y su antigua compañera de juergas.